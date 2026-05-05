A morte da motorista de ônibus Thalita de Arantes Lima, de 41 anos, encontrada dentro de casa em São José dos Campos, é cercada por uma série de pontos ainda sem explicação -- e que ampliam o mistério investigado pela Polícia Civil. A principal suspeita é de feminicídio.

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Novas informações do boletim de ocorrência revelam detalhes que levantam dúvidas sobre a dinâmica do crime, incluindo sinais de violência, condições incomuns no local e o desaparecimento de um bem da vítima.