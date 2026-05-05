05 de maio de 2026
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MOTORISTA MORTA

Adeus, Thalita: veja o que revela a cena do crime em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução

A morte da motorista de ônibus Thalita de Arantes Lima, de 41 anos, encontrada dentro de casa em São José dos Campos, é cercada por uma série de pontos ainda sem explicação -- e que ampliam o mistério investigado pela Polícia Civil. A principal suspeita é de feminicídio.

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Novas informações do boletim de ocorrência revelam detalhes que levantam dúvidas sobre a dinâmica do crime, incluindo sinais de violência, condições incomuns no local e o desaparecimento de um bem da vítima.

Conhecida entre passageiros do transporte público, Thalita era descrita como uma profissional querida e próxima da comunidade.

Leia mais: SJC: Corpo de Thalita tinha marcas de facadas, diz polícia

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Marcas de facadas reforçam suspeita de crime

Durante a perícia, foram identificadas perfurações no corpo de Thalita, possivelmente provocadas por arma branca. As lesões estavam na região lateral do corpo, próximas ao seio, o que reforça a hipótese de homicídio.

Inicialmente tratado como morte suspeita, o caso passou a ter indícios mais claros de violência, embora a polícia ainda aguarde laudos oficiais para confirmação da causa da morte.

Corpo enrolado e estado de decomposição

Outro ponto que chama a atenção é a forma como a vítima foi encontrada: deitada de lado, enrolada em um cobertor e já em avançado estado de decomposição.

A condição do corpo indica que a morte pode ter ocorrido dias antes da localização, o que levanta questionamentos sobre o intervalo entre o crime e sua descoberta.

Casa fechada e quarto trancado sem chave

O cenário dentro do imóvel também é considerado atípico. A residência estava completamente fechada quando as equipes chegaram, sendo necessário arrombar uma porta lateral para entrar.

O quarto onde estava o corpo encontrava-se trancado — e, segundo o registro policial, sem a chave em seu interior. A circunstância é tratada como um dos principais pontos a serem esclarecidos na investigação.

A polícia foi acionada após o ex-marido da vítima arrombar o portão da garagem e visualizar o corpo pela janela.

Carro desaparecido amplia dúvidas

Além dos indícios dentro da casa, outro elemento considerado crucial é o desaparecimento do carro de Thalita, que não estava na garagem.

A hipótese inicial é de que o veículo tenha sido levado por quem esteve no local, o que pode ajudar a traçar a rota do suspeito ou indicar tentativa de ocultação de provas.

Investigação busca respostas

O caso segue sob responsabilidade do 6º Distrito Policial, com apoio da Polícia Científica e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia não descarta nenhuma linha de investigação, incluindo feminicídio, e aguarda os resultados dos exames necroscópicos e periciais para esclarecer a causa da morte e a dinâmica do crime.

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