A merendeira Glaucia Cristiane Narezio, da EMEF Domingues de Castro, localizada em São Luís do Paraitinga, é uma das finalistas estaduais da 3ª edição do "Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar". Ela disputa o prêmio nacional com a receita de "Feijão Tropeiro Vegetariano", representando o estado de São Paulo na etapa de votação popular, que está aberta ao público até o dia 30 de maio de 2026.

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O concurso

O concurso faz parte do projeto "Alimentação Escolar Nota 10", uma iniciativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com o objetivo de valorizar os profissionais da cozinha escolar e promover a alimentação saudável no ambiente público de ensino.