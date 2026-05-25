25 de maio de 2026
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FEIJÃO TROPEIRO

Merendeira do Vale é finalista em concurso de alimentação escolar

Por Da redação | São Luiz do Paraitinga
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/FNDE
Feijão tropeiro vegetariano é receita finalista estadual no 'Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar'
Feijão tropeiro vegetariano é receita finalista estadual no 'Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar'

A merendeira Glaucia Cristiane Narezio, da EMEF Domingues de Castro, localizada em São Luís do Paraitinga, é uma das finalistas estaduais da 3ª edição do "Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar". Ela disputa o prêmio nacional com a receita de "Feijão Tropeiro Vegetariano", representando o estado de São Paulo na etapa de votação popular, que está aberta ao público até o dia 30 de maio de 2026.

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O concurso

O concurso faz parte do projeto "Alimentação Escolar Nota 10", uma iniciativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com o objetivo de valorizar os profissionais da cozinha escolar e promover a alimentação saudável no ambiente público de ensino.

Nesta terceira edição serão consagrados 55 profissionais de todo o país que consigam destacar preparações práticas para estimular o aproveitamento integral dos alimentos, valorizar a agricultura familiar e a identidade cultural de cada região.

A receita de Glaucia com outros quatro pratos selecionados. Todas as receitas farão parte de uma publicação digital especial, servindo de inspiração para cardápios escolares em todo o território nacional.

Como votar

A fase de votação popular acontece online. É necessário um breve cadastro para garantir que cada pessoa vote apenas uma vez. Clique aqui para votar.

O prazo para a votação popular termina em 30 de maio de 2026. O resultado final do concurso será divulgado até o dia 10 de junho.

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