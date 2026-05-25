Casado, pai de dois filhos e morador de São José dos Campos, Roberto Henrique Godoi Junior, de 40 anos, teve a vida interrompida de forma trágica após ser atingido no pescoço por uma linha com cerol enquanto pilotava uma motocicleta em Garça, no interior de São Paulo.
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A morte brutal causou forte comoção entre familiares, amigos e moradores do Vale do Paraíba.
Roberto morreu no domingo (24), depois de sofrer ferimentos graves provocados pela linha cortante. Ele chegou a ser socorrido e levado para a UPA de Garça, mas não resistiu.
O corpo foi trasladado para São José dos Campos, onde familiares e amigos se despediram nesta segunda-feira (25), no Cemitério Colônia Paraíso, na zona sul da cidade.
Comoção e revolta
A tragédia gerou indignação nas redes sociais e reacendeu o debate sobre os riscos do uso de linhas com cerol. Amigos e pessoas próximas lamentaram a morte precoce do motociclista, lembrado como um homem trabalhador e dedicado à família.
A morte de Roberto também provocou revolta pela forma violenta como aconteceu. O caso ocorreu no fim da manhã de domingo, na região de acesso ao Jardim Adrianita, nas proximidades do Jardim São Benedito, em Garça.
Segundo informações da Polícia Civil, Roberto seguia de motocicleta quando foi atingido pela linha cortante no pescoço.
Suspeito foi identificado
De acordo com a investigação, o principal suspeito de ter soltado a pipa com cerol já foi identificado.
Imagens de câmeras de monitoramento da Prefeitura de Garça teriam registrado o momento após o acidente. Nas gravações, o suspeito aparece correndo em direção à vítima em uma aparente tentativa de socorro.
Depois, ele deixa o local antes da chegada das equipes policiais. A Polícia Militar realizou buscas e chegou a ir até a casa do suspeito, mas ele não foi encontrado.
O caso é investigado pela Polícia Civil de Garça, por meio do Setor de Investigações Gerais.
Perigo do cerol
O caso reacende o alerta sobre o perigo do uso de cerol e linha chilena, principalmente para motociclistas e ciclistas.
Em São Paulo, o uso e a comercialização desse tipo de material são proibidos por lei devido ao alto risco de acidentes graves e mortes.