Casado, pai de dois filhos e morador de São José dos Campos, Roberto Henrique Godoi Junior, de 40 anos, teve a vida interrompida de forma trágica após ser atingido no pescoço por uma linha com cerol enquanto pilotava uma motocicleta em Garça, no interior de São Paulo.

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A morte brutal causou forte comoção entre familiares, amigos e moradores do Vale do Paraíba.