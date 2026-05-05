A Unesp (Universidade Estadual Paulista) informou que foram abertos dois processos de apuração preliminar para apurar denúncias de abuso sexual contra estudantes da universidade em São José dos Campos.

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Os procedimentos foram abertos desde 30 de abril, após OVALE revelar denúncia de aluna da Unesp de São José, que afirma ter sido estuprada por um professor da instituição em 2023.