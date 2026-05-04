Após OVALE revelar denúncia de aluna da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de São José dos Campos, que afirma ter sido estuprada por um professor da instituição em 2023, uma dentista formada na instituição disse que a denúncia da aluna “não é um caso isolado” e que representa “a ponta do iceberg”.

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A declaração é da cirurgiã-dentista e perita judicial Bárbara Hatje, ex-estudante da universidade, que divulgou um vídeo em suas redes sociais tornando público situações que afirma ter vivido durante o período em que frequentava o curso.