A suspensão do chamamento público aberto pela Prefeitura de Taubaté para definir a nova gestora do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté), anunciada pelo município no dia 24 de abril, foi determinada pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado).

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A decisão que determinou a suspensão do chamamento havia sido expedida um dia antes, em 23 de abril, pelo conselheiro Renato Martins Costa, após análise preliminar de três representações contra o edital. Posteriormente, no dia 29 de abril, o Tribunal Pleno, que reúne todos os conselheiros do TCE, decidiu manter a suspensão.