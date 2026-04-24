A Prefeitura de Taubaté suspendeu, por tempo indeterminado, o chamamento público aberto para definir a nova gestora do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté).

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O comunicado de suspensão foi publicado nessa sexta-feira (24) no diário oficial. Dois dias atrás, na quarta-feira (22), a Prefeitura havia prorrogado por duas semanas, até o dia 8 de maio, o prazo para que as entidades interessadas apresentassem proposta. Na ocasião, foi dito que a medida era necessária devido ao "elevado volume de pedidos de esclarecimentos e impugnações apresentados no curso do certame" e à "necessidade de garantir que todas as manifestações sejam apreciadas de forma completa, fundamentada e isonômica, assegurando igualdade de condições a todos os interessados".