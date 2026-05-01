O atendimento do IML (Instituto Médico Legal) de Taubaté passou a ser realizado 24 horas em novo endereço, após a suspensão do plantão noturno na unidade original.

A mudança ocorre depois que um médico legista foi picado por um escorpião durante o trabalho, episódio que expôs problemas estruturais e sanitários no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp