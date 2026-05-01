O atendimento do IML (Instituto Médico Legal) de Taubaté passou a ser realizado 24 horas em novo endereço, após a suspensão do plantão noturno na unidade original.
A mudança ocorre depois que um médico legista foi picado por um escorpião durante o trabalho, episódio que expôs problemas estruturais e sanitários no local.
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De acordo com a Prefeitura de Taubaté, os atendimentos agora ocorrem na sede da Polícia Técnico-Científica, na rua Alemanha, no Jardim das Nações. A alteração é temporária e visa garantir a continuidade dos serviços periciais enquanto o prédio antigo passa por intervenções.
Incidente revelou cenário crítico
O caso aconteceu na noite de segunda-feira (27) e levou à decisão de suspender o atendimento noturno no antigo prédio do IML. Em comunicado, a direção da unidade apontou “falência das condições de biossegurança e infraestrutura”, com risco direto aos profissionais.
Entre os problemas relatados estão infestação de escorpiões, presença de insetos, falhas em equipamentos, além de inadequações estruturais que comprometem a segurança sanitária.
O médico atingido recebeu atendimento em uma unidade de saúde e passa bem.
Novo local garante funcionamento 24h
Com a mudança, o serviço volta a operar em regime integral, mas em estrutura diferente. O IML é gerido pelo governo do Estado, enquanto o prédio anterior está sob responsabilidade do município para obras de reforma e adequação.
Segundo a prefeitura, o espaço passa por intervenções conduzidas pelas secretarias de Saúde e de Planejamento.
Reforma e medidas emergenciais
A reabertura da unidade original em horário integral depende de uma série de melhorias, incluindo dedetização, reforma estrutural, substituição de equipamentos e reforço das condições de higiene.
Também estão previstas ações no entorno, como limpeza e manutenção em áreas próximas, para reduzir a presença de animais peçonhentos.
Impacto no atendimento
O IML de Taubaté é responsável por exames periciais essenciais em investigações policiais, como casos de mortes suspeitas e violentas. Com a reorganização, os atendimentos seguem normalmente no novo endereço, sem interrupção do serviço à população.