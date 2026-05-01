Drones na Rodovia dos Tamoios passam a ser usados pela Polícia Rodoviária Estadual para fiscalizar e multar motoristas no Contorno Sul, no Litoral Norte. Os equipamentos começaram a operar nesta quinta-feira (30/04), véspera do feriado deste 1º de maio, em uma ação voltada à segurança viária e ao monitoramento da rodovia.

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A fiscalização conta com dois drones, que podem captar infrações em um raio de até dois quilômetros de distância. As imagens auxiliam as equipes na identificação de condutas irregulares e no reforço da operação durante períodos de maior movimento.