Drones na Rodovia dos Tamoios passam a ser usados pela Polícia Rodoviária Estadual para fiscalizar e multar motoristas no Contorno Sul, no Litoral Norte. Os equipamentos começaram a operar nesta quinta-feira (30/04), véspera do feriado deste 1º de maio, em uma ação voltada à segurança viária e ao monitoramento da rodovia.
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A fiscalização conta com dois drones, que podem captar infrações em um raio de até dois quilômetros de distância. As imagens auxiliam as equipes na identificação de condutas irregulares e no reforço da operação durante períodos de maior movimento.
Os equipamentos já foram utilizados no fim de 2025. Na ocasião, 12 motoristas foram multados por cometer infrações no trecho monitorado.
Drones na Rodovia dos Tamoios reforçam fiscalização no Contorno Sul
A operação ocorre no Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, trecho que liga Caraguatatuba a São Sebastião e tem papel estratégico no acesso ao Litoral Norte.
Com os drones, a Polícia Rodoviária Estadual consegue ampliar o campo de visão sobre a rodovia, identificar infrações a distância e repassar informações para as equipes em solo.
A tecnologia pode ajudar no combate a ultrapassagens proibidas, uso indevido de faixa, paradas irregulares, tráfego em locais não permitidos e outras condutas que comprometam a segurança dos usuários.
Drones na Rodovia dos Tamoios alcançam até 2 quilômetros
Os dois drones usados na fiscalização têm capacidade de observação em um raio de até dois quilômetros. A distância permite acompanhar trechos extensos da rodovia sem depender apenas das viaturas em deslocamento.
A medida ganha importância em períodos de grande fluxo, como feriados prolongados, quando o volume de veículos aumenta no sentido litoral e também no retorno ao Vale do Paraíba.
Equipamentos também serão usados contra furtos e vandalismo
Denis Henrique, gerente de automação da Concessionária Tamoios, afirmou que os equipamentos serão usados para aumentar a segurança dos usuários e reduzir furtos e atos de vandalismo ao longo da rodovia.
Além da fiscalização de trânsito, os drones podem auxiliar no monitoramento de áreas sensíveis, estruturas operacionais, equipamentos da concessão e pontos de acesso ao Contorno Sul.
O uso da tecnologia complementa o trabalho das equipes operacionais da concessionária e das forças de segurança responsáveis pela rodovia.
Contorno Sul da Tamoios tem tráfego estratégico no Litoral Norte
O Contorno Sul da Tamoios é um dos principais acessos entre Caraguatatuba e São Sebastião. Em reportagem anterior, o portal mostrou o traçado do Contorno Sul da Tamoios, projetado para reduzir o tempo de viagem e melhorar a ligação com São Sebastião.
O trecho também concentra operações especiais, fluxo turístico e deslocamento de cargas. Por isso, a fiscalização com drones pode ser usada como ferramenta para ampliar a prevenção de acidentes e melhorar a resposta a ocorrências.
Operação começa na véspera do feriado de 1º de maio
A entrada dos drones em operação nesta quinta-feira ocorre na véspera do feriado do Dia do Trabalhador. O período costuma elevar o movimento nas rodovias de ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte.
Com maior fluxo de veículos, a fiscalização busca coibir infrações que aumentam o risco de acidentes, especialmente em pontos com tráfego intenso, acessos, túneis e áreas de maior complexidade operacional.
A recomendação aos motoristas é respeitar a velocidade permitida, manter distância segura, evitar ultrapassagens proibidas, não usar celular ao volante e seguir a sinalização da rodovia.
O que pode gerar multa com fiscalização por drone?
As autuações podem ocorrer quando a infração for flagrada pelas equipes de fiscalização a partir das imagens captadas pelos drones e confirmada dentro dos procedimentos legais de trânsito.
Entre as condutas que podem ser observadas estão ultrapassagens irregulares, conversões proibidas, paradas indevidas, circulação pelo acostamento, mudanças perigosas de faixa e desrespeito à sinalização.
O uso de drones amplia o alcance da fiscalização e aumenta a chance de flagrante mesmo quando a infração ocorre longe da viatura.