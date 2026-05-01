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Casal é executado em compra para chá de revelação; bebê morre

Por Da Redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Casa é executado em compra para chá de revelação; bebê morre
Casa é executado em compra para chá de revelação; bebê morre

Um casal foi morto a tiros após ser surpreendido por criminosos enquanto estava dentro de um carro. A mulher, grávida de seis meses, chegou a ser socorrida, mas não resistiu, e o bebê também morreu. A polícia trabalha com a hipótese de que o homem tenha sido confundido com outra pessoa.

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O crime ocorreu no Rio de Janeiro. Igor, de 29 anos, e Ariane, de 31, aguardavam o nascimento do primeiro filho e planejavam o chá revelação quando foram atacados por suspeitos em uma motocicleta, que dispararam diversas vezes contra o veículo.

Igor morreu ainda no local. Ariane foi socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Médicos tentaram salvar o bebê, que se chamaria Matheus, porém a criança também não sobreviveu.

Segundo as investigações, uma das linhas apuradas indica que o homem pode ter sido confundido com um miliciano, o que teria motivado o ataque. O caso segue sob investigação.

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