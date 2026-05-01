Um casal foi morto a tiros após ser surpreendido por criminosos enquanto estava dentro de um carro. A mulher, grávida de seis meses, chegou a ser socorrida, mas não resistiu, e o bebê também morreu. A polícia trabalha com a hipótese de que o homem tenha sido confundido com outra pessoa.

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O crime ocorreu no Rio de Janeiro. Igor, de 29 anos, e Ariane, de 31, aguardavam o nascimento do primeiro filho e planejavam o chá revelação quando foram atacados por suspeitos em uma motocicleta, que dispararam diversas vezes contra o veículo.