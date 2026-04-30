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EM JUNHO

Comissão da Câmara de SJC debaterá concessão do Parque da Cidade

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Adenir Britto/PMSJC
Debate público será realizado no dia 22 de junho, a partir das 18h, na Câmara de São José dos Campos; comissão é composta por vereadores que integram a oposição ao governo Anderson
Debate público será realizado no dia 22 de junho, a partir das 18h, na Câmara de São José dos Campos; comissão é composta por vereadores que integram a oposição ao governo Anderson

Debate
A Comissão de Meio Ambiente da Câmara de São José dos Campos agendou para o dia 22 de junho, a partir das 18h, um debate público sobre o processo de concessão do Parque da Cidade à iniciativa privada.

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Parque
Segundo a comissão, serão convidados representantes do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e o arquiteto e urbanista Nabil Georges Bonduki, professor da USP (Universidade de São Paulo), para contribuir com uma análise técnica sobre os impactos urbanos e reflexos do uso privado na preservação.

Comissão
A comissão é formada por três vereadores: Thomaz Henrique (PL), presidente; Carlos Abranches (Cidadania), relator; e Amélia Naomi (PT). Os três integram a oposição ao governo do prefeito Anderson Farias (PSD).

Concessão
Em dezembro passado, por 15 votos a 6, a Câmara aprovou o projeto do prefeito que autoriza a concessão do Parque da Cidade.

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