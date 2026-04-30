Debate

A Comissão de Meio Ambiente da Câmara de São José dos Campos agendou para o dia 22 de junho, a partir das 18h, um debate público sobre o processo de concessão do Parque da Cidade à iniciativa privada.

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Parque

Segundo a comissão, serão convidados representantes do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e o arquiteto e urbanista Nabil Georges Bonduki, professor da USP (Universidade de São Paulo), para contribuir com uma análise técnica sobre os impactos urbanos e reflexos do uso privado na preservação.