A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa terça-feira (16) o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que autoriza a concessão do Parque da Cidade. O texto seguirá para sanção.

Dos 21 vereadores, 15 votaram a favor da proposta: Anderson Senna (PL), Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Roberto do Eleven (PSD), Rogério da Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB), Thomaz Henrique (PL) e Zé Luis (PSD).