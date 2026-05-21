Um grave acidente registrado na manhã de quarta-feira (20) terminou com a morte do cinegrafista Luiz Felipe de Oliveira, 28 anos, na rodovia SP-046, em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira.
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De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Civil, a colisão aconteceu por volta das 8h20, na altura do km 159,5 da rodovia. O acidente envolveu um VW/CrossFox preto e um Fiat/Argo branco.
Segundo relato da Polícia Militar Rodoviária, o veículo VW/CrossFox seguia do estado de Minas Gerais em direção ao Litoral Norte quando o motorista perdeu o controle da direção, bateu contra um barranco e, em seguida, invadiu a pista contrária. Na sequência, o carro atingiu frontalmente o Fiat/Argo, que trafegava no sentido da cidade de Gonçalves (MG).
O motorista do CrossFox, identificado como Luiz Felipe de Oliveira, morreu ainda no local do acidente. Já o condutor do Fiat/Argo não sofreu ferimentos.
Segundo informações, Luiz Felipe estava de férias e morreu durante a viagem com a família, para Ubatuba. Ele era cinegrafista de TV Alfenas, em Minas.
Investigação
Por conta da colisão, o trânsito na SP-046 precisou ser interrompido temporariamente para o atendimento da ocorrência e realização da perícia técnica.
A equipe da Polícia Científica realizou os trabalhos periciais no local e liberou a pista após a conclusão dos procedimentos. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Taubaté.
Ainda segundo o boletim de ocorrência, os dois veículos estavam com a documentação regular e foram liberados no local. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas por meio de inquérito policial.