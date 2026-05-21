Um grave acidente registrado na manhã de quarta-feira (20) terminou com a morte do cinegrafista Luiz Felipe de Oliveira, 28 anos, na rodovia SP-046, em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira.

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De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Civil, a colisão aconteceu por volta das 8h20, na altura do km 159,5 da rodovia. O acidente envolveu um VW/CrossFox preto e um Fiat/Argo branco.