Projeto

A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (30) o projeto que concede o título de cidadão joseense ao senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Votação

Em votação secreta, como prevê a Lei Orgânica do Município para projetos de honraria, o texto recebeu 17 votos a favor e quatro contra.