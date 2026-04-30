Projeto
A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (30) o projeto que concede o título de cidadão joseense ao senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
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Votação
Em votação secreta, como prevê a Lei Orgânica do Município para projetos de honraria, o texto recebeu 17 votos a favor e quatro contra.
Justificativa
O projeto foi protocolado em dezembro passado pelo vereador Anderson Senna (PL). A proposta foi apresentada sem justificativa. Em nota, o parlamentar afirmou que "o projeto reconhece uma relação política e institucional que já existe, com diálogo e atenção às demandas da nossa região”.
Honrarias
Em maio de 2024, a Câmara aprovou a concessão do mesmo título para Jair Bolsonaro e para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Em novembro de 2024, no entanto, os vereadores rejeitaram a concessão da honraria ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, outro filho do ex-presidente.
Comentários
3 Comentários
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Luci 11 horas atrásSério que esse cara agora tem título de cidadão Joseense, que vergonha de ser de Sjc agora, só queria saber o que ele fez para ter esse título
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João Batista de Camargo Filho Camargo 13 horas atrásEstes vereadores tem muito a fazer ainda . vergoso esta pseudo honraria. Estes fizeram o que mesmo por esta cidade ??
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IRINEU MARTINEZ LOPES 15 horas atrásEles fizeram o que para sjcampos???