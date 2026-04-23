A Prefeitura de Taubaté estima que 5,9 mil imóveis da cidade tiveram erro nos valores cobrados de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) esse ano. O número representa 4% dos 148 mil cadastros imobiliários do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Questionada pela reportagem, a Prefeitura afirmou que "o percentual informado decorre de um levantamento técnico preliminar, realizado a partir do cruzamento de bases cadastrais e validações feitas durante a impressão dos carnês".