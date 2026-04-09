09 de abril de 2026
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APÓS 3 ADIAMENTOS

IPTU/taxa de lixo: pagamento em Taubaté deve ser feito até sexta

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CMT
Após três adiamentos, o prazo para pagamento da primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e da taxa de lixo de Taubaté termina em 10 de abril
Após três adiamentos, o prazo para pagamento da primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e da taxa de lixo de Taubaté termina em 10 de abril

Vencimento
Após três prorrogações, vencerá nessa sexta-feira (10) o prazo para pagamento da primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e da taxa de lixo de Taubaté.

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Datas
Inicialmente, o vencimento seria dia 10 de março. Depois, passou para os dias 20 e 31 de março e, por fim, para 10 de abril. Já o vencimento da segunda parcela, que seria em 10 de abril, passou para o dia 20 de abril.

Atraso
Os adiamentos ocorreram em meio a atrasos na distribuição dos 140 mil carnês e também em meio a reclamações sobre os valores cobrados de IPTU e de taxa de lixo.

Carnê
Caso não tenha recebido o carnê física, o contribuinte poderá acessar a versão virtual e realizar o pagamento. Basta clicar aqui.

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