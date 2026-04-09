Vencimento

Após três prorrogações, vencerá nessa sexta-feira (10) o prazo para pagamento da primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e da taxa de lixo de Taubaté.

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Datas

Inicialmente, o vencimento seria dia 10 de março. Depois, passou para os dias 20 e 31 de março e, por fim, para 10 de abril. Já o vencimento da segunda parcela, que seria em 10 de abril, passou para o dia 20 de abril.