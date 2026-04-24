Morreu nessa quinta-feira (23), aos 42 anos recém-completados, o poeta, tradutor, crítico literário e professor Emmanuel Santiago, que vinha lutando contra um câncer. Ele dava aulas em São José dos Campos e era muito querido e conhecido na região.

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Ele estava internado desde março na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em Jacareí, onde lutava contra as complicações decorrentes de um tumor no intestino diagnosticado no início de 2024.