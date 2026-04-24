Morreu nessa quinta-feira (23), aos 42 anos recém-completados, o poeta, tradutor, crítico literário e professor Emmanuel Santiago, que vinha lutando contra um câncer. Ele dava aulas em São José dos Campos e era muito querido e conhecido na região.
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Ele estava internado desde março na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em Jacareí, onde lutava contra as complicações decorrentes de um tumor no intestino diagnosticado no início de 2024.
Doutor em Literatura Brasileira pela USP (Universidade de São Paulo) e docente do Instituto Alpha Lumen, de São José dos Campos, Santiago deixou um legado marcante, que inclui publicações autorais e uma trajetória que o levou a ministrar palestras na prestigiada Academia Brasileira de Letras.
Sua batalha pela vida foi acompanhada de perto por alunos, amigos e familiares. Após enfrentar uma série de cirurgias desde a descoberta da doença, Emmanuel viu seu quadro clínico se agravar, necessitando de cuidados intensivos especializados.
A comunidade acadêmica, em um gesto de solidariedade e reconhecimento, havia se unido em uma campanha de arrecadação virtual para auxiliar no custeio de seu tratamento hospitalar.
Carreira
Emmanuel Santiago foi um poeta, professor e crítico literário cuja trajetória uniu rigor acadêmico e apuro estético. Doutor em Literatura Brasileira pela USP, ele se destacou tanto pela produção de ensaios críticos sobre Guimarães Rosa e o Parnasianismo quanto por sua obra poética, que incluiu títulos como “Pavão bizarro” (2014), “A ave Lúcifer” (2020) e “A renga do corvo” (2023).
Segundo a revista literária Vida Secreta, que fez uma postagem sobre Santiago, sua escrita foi reconhecida pelo domínio técnico da métrica e do ritmo, estabelecendo diálogos entre as formas clássicas e a sensibilidade contemporânea, além de ter atuado como tradutor de grandes nomes, como William Shakespeare.
Doença
No começo de 2024, quando se preparava para retomar as aulas em São José dos Campos, Santiago sentiu um desconforto no estômago e recorreu ao hospital para exames. Descobriram um tumor no intestino, que exigiu cirurgia.
Algumas complicações o obrigam a mais três operações. Com isso, a condição de saúde dele foi se degradando, chegando a precisar ser entubado e transferido para a UTI do Hospital Antônio Afonso, em Jacareí, onde lutou pela vida.
Por conta do seu aniversário de 40 anos, em 13 de abril de 2024, ele gravou um vídeo de agradecimento pelas mensagens de força que vinha recebendo de alunos e amigos, além de se emocionar de ver seus poemas encantando as redes sociais.
Segundo Débora Diniz, professora e amiga de Santiago, naquela época o professor se emocionou ao ver a repercussão do seu caso na região, com inúmeras mensagens, cartas e vídeos enviados por alunos e amigos.