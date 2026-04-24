O cabeleireiro e influenciador Iago Rabello, 32 anos, de São José dos Campos, revelou ser portador do vírus HIV em um vídeo publicado nas redes sociais. Ele contou que adquiriu a doença após uma relação sexual sem proteção, o que o levou a expor seu caso para alertar os jovens sobre os riscos.

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“Não é drama nem vitimismo. Isso é sério para todos os jovens e pessoas que gostam de fazer sexo sem uso de preservativos”, disse Iago.