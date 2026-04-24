O cabeleireiro e influenciador Iago Rabello, 32 anos, de São José dos Campos, revelou ser portador do vírus HIV em um vídeo publicado nas redes sociais. Ele contou que adquiriu a doença após uma relação sexual sem proteção, o que o levou a expor seu caso para alertar os jovens sobre os riscos.
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“Não é drama nem vitimismo. Isso é sério para todos os jovens e pessoas que gostam de fazer sexo sem uso de preservativos”, disse Iago.
Em uma atitude corajosa, Iago resolveu usar o próprio exemplo para reforçar a necessidade de proteção nas relações sexuais, principalmente entre jovens homossexuais.
“Tive uma relação e rolou sexo com parceiro, sem camisinha. Essa pessoa não me informou que ela tinha o HIV. Depois que aconteceu, ele me mandou uma mensagem perguntando seu eu tomava medicação para evitar o HIV. Sei dos riscos. Sou homossexual e mais propício a pegar. Ele me bloqueou e não me deu retorno, e me senti enganado por essa pessoa”, disse Iago a OVALE.
O influenciador disse que conheceu o parceiro por meio do aplicativo Grindr, voltado para homens gays, bissexuais, trans e queer.
“Aconteceu em meados de 2025. Conversei por aplicativo, um encontro fortuito. Perfil dele do aplicativo estava sem foto, ele mandou foto temporária”, disse Iago.
Como descobriu o vírus
O cabeleireiro contou que não teve sintomas, mas percebeu o surgimento de manchas em seu rosto, no final do ano passado. “Comecei a ficar assustado. Fui ao médico e falei que as manchas estavam aumentando. Estava cogitando que seria um câncer de pele”.
Ele fez exames e um check-up geral, e recebeu ligação da clínica para refazer o exame de sangue. “Tirei sangue e fui umas cinco vezes para a confirmação. Deu positivo para HIV em janeiro desse ano”.
Desde então, Iago procurou médicos, fez novos exames de sangue e começou a ser acompanhado pelo CRMI (Centro de Referência em Moléstias Infecciosas), unidade da Prefeitura de São José dos Campos que faz diagnóstico e tratamento de doenças infecciosas como HIV, Hepatites e outras.
“De janeiro para cá, venho pensando em falar sobre isso, porque é muito importante. Estou fazendo isso em prol da saúde dos outros. A doença não está escrita na testa na pessoa”, afirmou o influenciador.
“Quando recebi o diagnóstico, abriu-se um buraco no chão. Acabou com a minha vida. Minha mãe me acalmou, minha família me acalmou. Mas pensei melhor e resolvi fazer o vídeo e alertar as pessoas. Têm que abrir os olhos dos jovens de hoje, que estão se arriscando. Estão arriscando muito”, disse.
Desfazendo tabus
Iago usou o vídeo para também desfazer os tabus que ainda cercam a doença. “Tá doendo em mim? Muito. Hoje tá sendo um dia horrível para mim, mas eu preciso trazer isso para vocês, tornar esse meu problema, usar a minha voz para vocês tomarem cuidado, para vocês se prevenirem”, diz ele.
"Está difícil falar, estou com nó na garganta, mas eu preciso, isso é importante, isso é importante. Trazer isso em pauta, se prevenirem, tomem cuidado, festas, baladas e lugares, tanto faz. Isso não transmite na saliva, no suor, num abraço. Isso transmite no sexo ou se você tiver uma ferida aberta com um toque do sangue da pessoa, transmite para você”, completa.
O vídeo recebeu inúmeros comentários de pessoas elogiando a postura corajosa do influenciador. “Muita gente falando e ressaltando a coragem de falar sobre isso. Muita gente me mandando mensagem sobre isso, porque o preconceito é grande”.
Iago disse que está bem de saúde, mas sentindo um pouco de fraqueza. “Vai levar um tempo até me sentir 100% bem. O emocional é que pegou bastante. A pessoa tinha que avisar que era soropositivo. Não pode sair se relacionando com os outros. Venho estudando a doença desde que testei positivo”.
Números do HIV em São José
De acordo com a Prefeitura de São José dos Campos, o número de pessoas soropositivas para HIV/Aids na cidade foi de 224 pacientes em 2024 e de 210 em 2025. Neste ano de 2026, até 23 de abril, 40 pacientes testaram positivo para o vírus.
Os pacientes fazem tratamento no CRMI, que atende a população da cidade, além dos municípios de Monteiro Lobato e Paraibuna.
O serviço conta com farmácia especializada, Vigilância Epidemiológica, laboratório, nutricionista, dentista, assistente social, psicóloga e médicos nas áreas de ginecologista, urologista e infectologista pediátrico.
O serviço atende na rua Amin Assad, 200, Jardim São Dimas. Os telefones são (12) 3924-8500 ou 3924-8508.
“Gente, não é legal estar falando sobre isso para vocês, mas eu preciso. Eu tenho 61 mil seguidores e eu preciso passar isso para vocês, porque vocês precisam se prevenir. Não seja igual a mim, uma única falha e isso acontecer. Eu preciso comunicar o meu parceiro que eu tenho. Mas eu tive uma única relação onde a pessoa não me avisou. Então, gente, pelo amor de Deus, cuidem-se, se previnam”, disse Iago.