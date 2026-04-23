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TRAGÉDIA

VÍDEO: Homem morre após surtar e entrar em turbina de avião

Por Da Redação | Bergamo, Itália
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Homem morre após surtar e entrar em turbina de avião
Homem morre após surtar e entrar em turbina de avião

Um homem de 35 anos morreu após invadir a área restrita de um aeroporto e correr em direção ao motor de uma aeronave que se preparava para decolar. O impacto foi fatal e também causou danos ao avião.

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O caso ocorreu no Aeroporto de Bérgamo, na Itália. A vítima, identificada como Andrea Russo, conseguiu burlar a segurança do terminal antes de acessar a pista e se aproximar da turbina de uma aeronave da companhia aérea Volotea, que tinha como destino a Espanha.

Com o incidente, as operações do aeroporto foram temporariamente suspensas. As autoridades locais apuram como o homem conseguiu acessar a área restrita e as circunstâncias da invasão.

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