Um homem de 35 anos morreu após invadir a área restrita de um aeroporto e correr em direção ao motor de uma aeronave que se preparava para decolar. O impacto foi fatal e também causou danos ao avião.

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O caso ocorreu no Aeroporto de Bérgamo, na Itália. A vítima, identificada como Andrea Russo, conseguiu burlar a segurança do terminal antes de acessar a pista e se aproximar da turbina de uma aeronave da companhia aérea Volotea, que tinha como destino a Espanha.