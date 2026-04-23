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ESPOSA, MÃE E AVÓ

Descanse em paz, Alessandra: morte de professora comove Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Alessandra Rosa Beckmann Vital Ribeiro, 55 anos
Alessandra Rosa Beckmann Vital Ribeiro, 55 anos

A morte da professora Alessandra Rosa Beckmann Vital Ribeiro, aos 55 anos, comoveu familiares, amigos, alunos e colegas em Jacareí. Conhecida pelo carinho e dedicação à educação, ela deixa um legado marcado pelo afeto, profissionalismo e impacto na vida de centenas de estudantes.

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A despedida acontece nesta quinta-feira (23), com cerimônia realizada em Jacareí e sepultamento em Piquete. Alessandra era esposa, mãe e avó.

O velório ocorre no Campo das Oliveiras, na Sala Barcelona, localizada na Avenida Siqueira Campos, 263, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida está marcada das 11h às 13h. Em seguida, o sepultamento será realizado no Cemitério Municipal de Piquete.

Comoção nas redes sociais

A notícia da morte gerou uma onda de comoção nas redes sociais, com dezenas de mensagens de carinho e despedida. Ex-alunos, colegas de profissão e amigos destacaram a importância de Alessandra como educadora e como pessoa.

“Foi a primeira professora da minha filha, uma pessoa incrível”, escreveu uma internauta. “Minha amiga de rir até cansar... nunca vou te esquecer”, publicou outra amiga. “Você foi muito especial, descanse em paz”, comentou uma ex-aluna.

As homenagens ressaltam o jeito acolhedor da professora e sua capacidade de transformar a sala de aula em um espaço de aprendizado e afeto.

Legado na educação

Ao longo da carreira, Alessandra construiu uma trajetória sólida na educação, sendo reconhecida pelo compromisso com os alunos e pela forma humanizada de ensinar.

Para muitos, ela foi mais do que uma professora, foi inspiração, apoio e referência dentro e fora da escola.

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