A morte da professora Alessandra Rosa Beckmann Vital Ribeiro, aos 55 anos, comoveu familiares, amigos, alunos e colegas em Jacareí. Conhecida pelo carinho e dedicação à educação, ela deixa um legado marcado pelo afeto, profissionalismo e impacto na vida de centenas de estudantes.

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A despedida acontece nesta quinta-feira (23), com cerimônia realizada em Jacareí e sepultamento em Piquete. Alessandra era esposa, mãe e avó.