Foi homologado nessa quarta-feira (22) o resultado da licitação aberta pela Prefeitura de São José dos Campos para a conclusão da obra da Efeti (Escola de Formação em Tempo Integral) do bairro Bosque dos Ipês. O contrato será assinado com a VZO Engenharia, de São Paulo, por R$ 14,5 milhões.

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Inicialmente, a VZO havia ficado em quinto lugar, entre um total de 14 concorrentes. No entanto, acabou vencendo a licitação após a desclassificação das quatro primeiras colocadas.