Um homicídio mobilizou equipes de segurança na noite desta terça-feira (21), na rua Lenine Rabelo, no Jardim Sul, região sul de São José dos Campos.

De acordo com as primeiras informações, um motoboy foi atingido por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. Equipes da Polícia Militar estiveram no local e realizaram o isolamento da área para preservação da cena do crime.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a vítima já estava morta.