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MORTE

URGENTE: Motoboy é executado em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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Reprodução
Motoboy é executado em São José
Motoboy é executado em São José

Um homicídio mobilizou equipes de segurança na noite desta terça-feira (21), na rua Lenine Rabelo, no Jardim Sul, região sul de São José dos Campos.

De acordo com as primeiras informações, um motoboy foi atingido por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. Equipes da Polícia Militar estiveram no local e realizaram o isolamento da área para preservação da cena do crime.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a vítima já estava morta.

As circunstâncias e a motivação do crime ainda serão investigadas.

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