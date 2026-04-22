O motoboy Leandro Quincas Cassiano, de 42 anos, executado com tiros na cabeça enquanto fazia uma entrega no Jardim Sul, em São José dos Campos, tinha um julgamento marcado pelo Tribunal do Júri para julho deste ano. A informação reforça uma das linhas de investigação sobre a motivação do crime.

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Leandro foi morto na noite de terça-feira (21), na Rua Lenine Rebelo, enquanto trabalhava. Ele foi encontrado sem vida sobre a motocicleta, ainda com itens de entrega nas mãos.