O motoboy Leandro Quincas Cassiano, de 42 anos, executado com tiros na cabeça enquanto fazia uma entrega no Jardim Sul, em São José dos Campos, tinha um julgamento marcado pelo Tribunal do Júri para julho deste ano. A informação reforça uma das linhas de investigação sobre a motivação do crime.
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Leandro foi morto na noite de terça-feira (21), na Rua Lenine Rebelo, enquanto trabalhava. Ele foi encontrado sem vida sobre a motocicleta, ainda com itens de entrega nas mãos.
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Execução durante entrega
Segundo a Polícia Militar, o motoboy foi surpreendido por criminosos e não teve chance de reação. Os disparos atingiram a região da cabeça e chegaram a perfurar o capacete.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas apenas constataram o óbito no local.
Testemunhas relataram que dois suspeitos, usando roupas escuras e capacetes, fugiram em uma motocicleta logo após os tiros. Ninguém foi preso até o momento.
Julgamento estava marcado para julho
De acordo com documentos apurados pela reportagem, disponibilizados pela Polícia Civil, Leandro respondia por uma tentativa de homicídio ocorrida em 2021, também em São José dos Campos.
Na ocasião, a vítima foi atraída até um endereço no Jardim Morumbi após contato com uma mulher identificada como “Michele”. Ao chegar ao local, foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta, que efetuaram disparos de arma de fogo.
A investigação aponta que Leandro teria participado da ação, inclusive se passando pela mulher que marcou o encontro. A vítima foi atingida, mas sobreviveu.
Leandro chegou a ser preso, mas teve a prisão preventiva revogada pela Justiça em abril de 2024. O julgamento pelo Tribunal do Júri estava marcado para o dia 2 de julho de 2026.
Outro caso: suspeita de feminicídio e absolvição
O nome de Leandro também apareceu em um inquérito de 2017 relacionado a um feminicídio, no bairro Jardim América. Ele foi preso temporariamente na época, durante investigação conduzida pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).
Ele foi investigado pelo assassinato, em 7 de dezembro de 2016, de Larissa Faustino dos Santos, ocorrido na rua Marica, no Jardim Satélite. No entanto, conforme registros, ele foi posteriormente inocentado no caso.
Investigação apura motivação
O assassinato de Leandro foi registrado como homicídio qualificado, com características de execução. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios.
A polícia não descarta ligação entre o histórico da vítima e o crime, mas também apura outras hipóteses, como desavenças pessoais. Imagens de câmeras de segurança da região devem ser analisadas para identificar os autores.
Perícia e próximos passos
No local do crime, peritos recolheram projéteis e apreenderam celulares e objetos pessoais da vítima. Exames no Instituto Médico Legal (IML) e análise balística devem auxiliar na elucidação do caso.