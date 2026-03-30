Com as quatro primeiras colocadas desclassificadas da licitação, irá crescer ao menos R$ 2 milhões o valor que a Prefeitura de São José dos Campos terá que pagar pela conclusão da obra da Efeti (Escola de Formação em Tempo Integral) do bairro Bosque dos Ipês.

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A concorrência, que tinha valor máximo de R$ 17,3 milhões, atraiu 14 empresas. Inicialmente, a vencedora seria a Virtual Home Sjc, de São José, com proposta de R$ 12,5 milhões. A empresa, no entanto, foi desclassificada após não comprovar a exequibilidade do valor ofertado - ou seja, que seria possível executar o serviço pelo valor da proposta.