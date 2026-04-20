Selecionado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o Aeroporto Internacional de São José dos Campos (SJK Airport) poderá ter testes dos “carros voadores” a partir de 2027. Os testes apontarão quais são as regras necessárias para os vertiportos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O vertiporto será uma estrutura destinada à operação dos "carros voadores", como são popularmente chamadas as aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, conhecidas como eVTOLs — tecnologia que está sendo desenvolvida no Brasil pela Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer.