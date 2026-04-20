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VOOS CONTROLADOS

Aeroporto de SJC pode ter testes de voo do ‘carro voador’ em 2027

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Imagem do 'carro voador' da Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer
Imagem do 'carro voador' da Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer

Selecionado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o Aeroporto Internacional de São José dos Campos (SJK Airport) poderá ter testes dos “carros voadores” a partir de 2027. Os testes apontarão quais são as regras necessárias para os vertiportos.

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O vertiporto será uma estrutura destinada à operação dos "carros voadores", como são popularmente chamadas as aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, conhecidas como eVTOLs — tecnologia que está sendo desenvolvida no Brasil pela Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer.

Além de São José, o Campo de Marte, aeroporto instalado na zona norte de São Paulo, também receberá os testes dos “carros voadores”. A estrutura deve abrigar o primeiro vertiporto da capital.

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Contrato

Há um ano, o Aeroporto de São José dos Campos assinou o termo de adesão ao Sandbox Regulatório de Vertiportos, iniciativa pioneira promovida pela Anac. Foi o primeiro passo para a implantação dos primeiros vertiportos experimentais do Brasil.

O plano de implantação foi desenvolvido em parceria com a VertiMob Infrastructure, e conta com o apoio de empresas de peso na indústria aeronáutica, como Eve, Dassault Systèmes, Voar e EngeletricaSul. Juntas, essas organizações promovem uma articulação inovadora voltada à construção de um novo modelo operacional para a aviação do futuro.

O vertiporto experimental será instalado na área de run-up do SJK Airport, setor normalmente destinado a testes de motor. Com a formalização do termo de adesão, as equipes técnicas iniciaram a etapa de simulações e análises operacionais, com previsão de início das operações experimentais em 2027, quando os primeiros “carros voadores” deverão estar prontos para voar.

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Testes controlados

Por enquanto, os “carros voadores” estão na fase de protótipo, com simulações digitais e voos sem tripulantes. Mas, a partir de 2027, segundo o contrato com a Anac, devem começar os testes de decolagens e pousos. O objetivo é avaliar a nova tecnologia em um ambiente controlado.

A ideia é testar quais procedimentos, equipamentos, sinalizações e respostas a emergências são necessários, além de eventuais riscos. O contrato prevê, inclusive, estudos sobre o uso de helipontos por eVTOLs. A partir disso, a Anac pretende criar a regulamentação dos vertiportos, para só depois autorizar os voos.

A Eve Air Mobility divulgou, em 9 de abril, ter atingido, desde o voo inaugural em dezembro de 2025, a marca de 50 voos de teste bem-sucedidos com seu protótipo de engenharia.

Conforme a empresa, ela deve iniciar ainda neste ano a produção desses protótipos, avançando para seis unidades que serão utilizadas na campanha de ensaios de certificação junto à Anac.

A Eve prevê a certificação de sua aeronave a partir de 2027, com o início das operações comerciais em seguida, após o cumprimento de todos os marcos regulatórios. O modelo, segundo a fabricante, pode transportar até quatro passageiros e um piloto. A autonomia é de cerca de 100 km, ideal para trajetos urbanos e regionais.

Operação comercial

A operação comercial dos “carros voadores” ainda não existe em nenhum lugar do mundo. E só será iniciada após todas as certificações necessárias, tanto dos equipamentos como dos pilotos.

“Estamos seguindo as boas práticas internacionais de que, no início, para ter a certificação para eVTOL o piloto deve ser de avião ou de helicóptero”, diz Júlia Lopes da Silva Nascimento, diretora de planejamento e fomento da Secretaria Nacional de Aviação Civil.

A Anac tem a responsabilidade de certificar os equipamentos. “O primeiro pedido formal é de 2022 , diz Roberto Honorato, diretor da agência. “Somos pioneiros mesmo. Há três autoridades do mundo certificando esses equipamentos. O Brasil está no meio porque tem eVTOLs vindos de fora e outros produzidos aqui.”

* Com informações do jornal O Estado de S. Paulo

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