Uma explosão envolvendo um caminhão-tanque bitrem carregado com produto perigoso interditou totalmente a rodovia Presidente Dutra, na altura do km 273, em Barra Mansa (RJ), na tarde deste domingo (19). O acidente foi registrado às 14h54 e mobiliza uma grande operação de emergência.
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De acordo com a concessionária RioSP, equipes foram acionadas imediatamente e, com apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), atuam no socorro às vítimas e na organização do tráfego. Até o momento, seis pessoas foram confirmadas como vítimas, sendo duas fatais.
Outras três pessoas estão em estado grave — duas foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa de Barra Mansa ,e uma pelo Samu ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Há ainda uma vítima com ferimentos moderados, também levada ao hospital em Volta Redonda.
Por questões de segurança, as pistas norte e sul da Dutra foram totalmente bloqueadas, provocando um longo congestionamento. Segundo a atualização mais recente, o tráfego acumula cerca de 13 quilômetros de lentidão na pista norte e 7 quilômetros na pista sul.
Atendimento
A operação conta com um grande aparato de atendimento, incluindo duas viaturas de resgate, um guincho pesado, três guinchos leves, uma viatura de supervisão, além de cinco viaturas do Corpo de Bombeiros, uma do Samu, uma da Polícia Militar e três da PRF.
A ocorrência segue em andamento, e ainda não há previsão de liberação total da via. Motoristas devem evitar a região e buscar rotas alternativas.