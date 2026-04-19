Uma explosão envolvendo um caminhão-tanque bitrem carregado com produto perigoso interditou totalmente a rodovia Presidente Dutra, na altura do km 273, em Barra Mansa (RJ), na tarde deste domingo (19). O acidente foi registrado às 14h54 e mobiliza uma grande operação de emergência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a concessionária RioSP, equipes foram acionadas imediatamente e, com apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), atuam no socorro às vítimas e na organização do tráfego. Até o momento, seis pessoas foram confirmadas como vítimas, sendo duas fatais.