A Polícia Civil de Campos do Jordão prendeu mais um suspeito de envolvimento no homicídio do empresário Vinícius Augusto dos Santos Moreira, 31 anos, proprietário da lanchonete Vini Assados. O crime ocorreu no dia 2 de abril, no bairro Abernéssia, quando a vítima foi morta com um tiro na cabeça e o estabelecimento incendiado.

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De acordo com a investigação, o homem preso é suspeito de ser o mandante do crime. Ele seria agiota e teria emprestado dinheiro ao empresário.