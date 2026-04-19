A Polícia Civil de Campos do Jordão prendeu mais um suspeito de envolvimento no homicídio do empresário Vinícius Augusto dos Santos Moreira, 31 anos, proprietário da lanchonete Vini Assados. O crime ocorreu no dia 2 de abril, no bairro Abernéssia, quando a vítima foi morta com um tiro na cabeça e o estabelecimento incendiado.
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De acordo com a investigação, o homem preso é suspeito de ser o mandante do crime. Ele seria agiota e teria emprestado dinheiro ao empresário.
A prisão foi resultado de trabalho do SIG (Setor de Investigações Gerais), sob coordenação do delegado Luís Geraldo. O suspeito foi localizado escondido na região da Pedra Mármore, próximo à divisa com Minas Gerais.
Na última quinta-feira (16), outros dois homens já haviam sido presos durante uma força-tarefa envolvendo a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e policiais civis da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Gerais).
Um deles é apontado como o responsável pelo disparo que matou a vítima. As prisões ocorreram no bairro Vila Santo Antônio e na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, após tentativa de fuga.
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Apreensão de dinheiro
Durante a operação, foram apreendidos celulares e cerca de R$ 20 mil em dinheiro. A Polícia Civil apura se o valor tem relação com uma dívida entre a vítima e os investigados, em um possível esquema de agiotagem.
O crime aconteceu por volta de 0h30 do dia 2 de abril, na rua Brigadeiro Jordão. Segundo as investigações, quatro homens invadiram a lanchonete, anunciaram um assalto, renderam o proprietário e efetuaram o disparo. Em seguida, atearam fogo no local e fugiram em motocicletas.
Vinícius morreu no local. Duas funcionárias ficaram feridas devido ao incêndio e foram socorridas ao pronto-socorro municipal.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer completamente a dinâmica do crime e eventual participação de outros envolvidos.