Um grave acidente entre dois automóveis na tarde deste sábado (18), no km 69 da rodovia Carvalho Pinto (SP-070), no limite entre Guararema e Jacareí, resultou na morte de uma pessoa e deixou outras cinco feridas.
A ocorrência foi atendida pela concessionária Ecovias Leste Paulista e mobilizou equipes de resgate, incluindo o helicóptero Águia da Polícia Militar.
De acordo com as informações iniciais, o acidente aconteceu por volta das 15h15, em um trecho de pista dupla no sentido oeste, sob condições climáticas favoráveis.
Segundo dados apurados no local, o condutor do Hyundai HB 20 trafegava pela alça de retorno para acessar o sentido Guararema quando realizou a parada obrigatória, segundo a sinalização de "pare".
Na sequência, ao adentrar a via, o carro foi atingido transversalmente pela SUV Jeep, que trafegava pela faixa 2 de rolamento na rodovia Nicola Capucci.
Vítimas
Entre as vítimas, uma pessoa morreu no local. Outra foi socorrida em estado grave, ambas ocupantes de um automóvel. Além disso, quatro pessoas sofreram ferimentos moderados — duas que estavam no SUV e outras duas no automóvel.
O helicóptero Águia pousou às 15h29 para auxiliar no atendimento da ocorrência e deixou o local por volta das 16h28, após o resgate das vítimas.
Equipes de atendimento e resgate atuaram no local para prestar socorro e organizar o tráfego, que pode ter apresentado lentidão durante o atendimento da ocorrência. A Polícia Rodoviária e a concessionária seguem apurando as circunstâncias do acidente.