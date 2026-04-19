Um motociclista morreu após atingir cavalos soltos no acesso à rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté, na noite desse sábado (18), segundo boletim de ocorrência. A vítima, que tinha 36 anos, morreu no local. Uma mulher de 39 anos, que também estava na moto, foi socorrida e internada em estado grave.
De acordo com o registro policial, o acidente aconteceu por volta de 21h30, no acesso à rodovia Oswaldo Cruz, no km 5, em área rural de Taubaté. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, no local, recebeu de populares a informação de que havia três equinos soltos sobre a pista de rolamento no momento da colisão.
Segundo o boletim, um funcionário da concessionária Ecopistas confirmou aos policiais que os três cavalos estavam na via e que os animais colidiram com a motocicleta Honda XRE 300 ocupada pelas duas vítimas. Com o impacto, o casal foi arremessado ao solo.
Morte na pista
O homem morreu ainda no local do acidente. O óbito foi constatado às 22h15 pelo médico que atendeu a ocorrência, segundo o boletim. Já a mulher foi socorrida por uma equipe do Samu e levada ao hospital, onde permanecia internada, inconsciente e em estado grave, no momento do registro policial. Não há informações atualizadas a respeito do estado de saúde dela.
A Polícia Civil classificou o caso, nesta etapa inicial, como morte suspeita e morte acidental. O plantão policial também determinou a requisição de exames periciais no IML (Instituto Médico Legal) e perícia do Instituto de Criminalística no local do acidente.
O caso deve seguir sob investigação para apurar a dinâmica completa da colisão e as circunstâncias que permitiram a presença dos animais na pista.