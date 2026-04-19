O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h59 desse sábado (18) para atender a um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhão na avenida Branca de Neve, no bairro Gurilândia, em Taubaté.

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No local, duas vítimas que estavam na motocicleta receberam atendimento de equipes de resgate. Uma mulher, de 38 anos, apresentava dores na região da coluna e luxação em um membro inferior, sendo encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Regional de Taubaté.