A Polícia Civil deteve mais dois suspeitos de envolvimento no estupro coletivo de uma menina de 12 anos. Neste sábado (18), no bairro Galo Branco, na região leste de São José dos Campos, foram detidos um adolescente de 14 anos e um jovem de 18 anos, que na época do crime tinha 17 anos. O caso é investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).
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Os dois detidos serão encaminhados para a Fundação Casa, onde devem permanecer por um período inicial de 45 dias.
Ao todo, cinco pessoas já foram identificadas. Um terceiro envolvido, de 19 anos, já havia sido preso anteriormente. Dois adolescentes foram identificados e são procurados. O inquérito policial já foi concluído e encaminhado à Justiça.
O caso começou a ser investigado após a mãe da vítima procurar a polícia no começo de abril. A menina de 12 anos foi estuprada por seis homens em 22 de março, na região do Galo Branco. O caso e é investigado como estupro de vulnerável.
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Estupro coletivo
A menina de 12 anos foi embriagada antes da violência sexual, cometida por seis homens. De acordo com o boletim de ocorrência, dois adolescentes e um adulto foram identificados pela polícia. A violência foi gravada e postada nas redes sociais. As imagens estão sendo usadas para identificar os criminosos.
A denúncia foi feita pela mãe da vítima, que compareceu à delegacia acompanhada de uma testemunha.
Segundo o relato, a menina estava em uma pista de skate do bairro com uma amiga quando passou a interagir com um grupo de jovens. Um dos suspeitos teria oferecido bebida alcoólica à vítima, que ficou embriagada e apresentou lapsos de memória.
A partir desse momento, conforme o registro policial, a adolescente foi levada até uma residência próxima, onde os abusos teriam ocorrido enquanto ela estava desacordada ou incapaz de reagir. A vítima relatou não se lembrar dos acontecimentos após chegar ao local.
Vítima foi abandonada em praça
Após os fatos, a menina foi abandonada em uma praça, onde foi encontrada em estado de embriaguez, desorientada e passando mal. O caso segue sob sigilo por envolver uma menor de idade.
A Polícia Civil informou que já solicitou exames periciais ao IML (Instituto Médico Legal) e trabalha na identificação dos suspeitos, além da análise do material coletado.
Estupro foi filmado e divulgado
O boletim de ocorrência informa que os suspeitos pelo abuso gravaram a violência sexual e postaram as imagens nas redes sociais. As imagens foram divulgadas no Instagram, na aba "Melhores Amigos", que permite compartilhar conteúdos apenas com um grupo selecionado de seguidores, em vez de todo o público.
Parte desse material já foi reunida por testemunhas, incluindo gravações de tela, imagens e conversas, e entregue à polícia.
Nos registros analisados, a vítima aparece desacordada, sendo exposta e tocada por outras pessoas. Há ainda relatos da existência de um vídeo mais amplo, que mostraria a participação de até seis indivíduos na violência sexual contra a menina.