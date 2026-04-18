A Polícia Civil deteve mais dois suspeitos de envolvimento no estupro coletivo de uma menina de 12 anos. Neste sábado (18), no bairro Galo Branco, na região leste de São José dos Campos, foram detidos um adolescente de 14 anos e um jovem de 18 anos, que na época do crime tinha 17 anos. O caso é investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

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Os dois detidos serão encaminhados para a Fundação Casa, onde devem permanecer por um período inicial de 45 dias.