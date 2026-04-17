A Justiça Federal considerou inconstitucionais dois decretos editados em janeiro de 2023 e janeiro de 2024 pelo prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), que permitiram que o município utilizasse, para outras finalidades, parte das receitas que o Fundo Municipal do Idoso e o Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente receberam de doações de Imposto de Renda.

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A Justiça determinou que a Prefeitura "se abstenha de promover novas desvinculações de receitas recebidas" pelos fundos e que restitua ao Fundo Municipal do Idoso os valores desvinculados indevidamente em 2023 e 2024 - o município afirmou que não chegou a fazer desvinculações relacionadas ao Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.