Há quatro dias em greve, as equipes de limpeza da Urbam (Urbanizadora Municipal) ganharam reforço ao movimento por melhores condições de trabalho com a adesão de trabalhadores da Central 156.

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De acordo com o SEAAC (Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis de São José dos Campos e Região), cerca de 10% dos colaboradores do 156 aderiram à greve junto a 15% dos que atuam nos serviços de varrição.