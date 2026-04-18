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CONFUSÃO

Morador é baleado após briga com vigilante em condomínio de SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Caso aconteceu em condomínio de São José dos Campos
Caso aconteceu em condomínio de São José dos Campos

Um morador foi baleado após briga com vigilante em condomínio de São José dos Campos. Em análise inicial, a Polícia Civil apontou hipótese de legítima defesa ao decidir não prender em flagrante o segurança envolvido no caso.

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Segundo o boletim registrado na Central de Polícia Judiciária, a ocorrência aconteceu na noite de sexta-feira (17), no Condomínio Terra Nova, na Estrada Velha Rio-São Paulo, em Eugênio de Melo. A Polícia Militar foi chamada após relatos de disparos de arma de fogo e encontrou um homem caído no chão, com dois ferimentos provocados por tiros.

De acordo com a versão registrada pela polícia, o morador, de 24 anos, dirigia em alta velocidade pelas vias internas do condomínio e chegou a danificar uma placa de sinalização.

Depois de ser advertido pelo vigilante, de 36 anos, ele teria guardado o veículo, voltado correndo e partido para a agressão física. Durante a luta corporal, o vigilante sacou a arma e efetuou cerca de três disparos, dois deles acertando no morador.

O boletim de ocorrência mostra que a Polícia Civil não encerrou o caso como fato consumado e definitivo. A delegacia optou pela abertura de inquérito para individualizar condutas e aprofundar a apuração, inclusive com perícia no local e análise das imagens das câmeras de segurança do condomínio.

Avaliação do delegado

Na avaliação inicial do delegado, as imagens entregues à polícia indicam que o morador foi em direção ao vigilante para agredi-lo. O registro afirma ainda que o primeiro tiro atingiu as pernas do morador, mas que ele teria continuado a agressão, o que levou aos outros disparos.

Por isso, o delegado reconheceu, nessa etapa preliminar, a presença de legítima defesa própria e decidiu não lavrar auto de prisão em flagrante contra o vigilante. A arma usada por ele, um revólver calibre 38, e seis munições foram apreendidas.

O morador baleado não prestou depoimento porque estava hospitalizado até o momento do registro. Já o vigilante foi ouvido, e a polícia destacou que ele não tinha antecedentes que desabonassem sua conduta nos sistemas consultados.

O boletim menciona ainda que o morador já possuía vários registros de ocorrência no condomínio onde vive com os pais. Mesmo assim, a Polícia Civil deixou claro que a investigação continua aberta e que outras infrações penais ainda podem ser analisadas a partir das provas reunidas.

Neste momento, o caso segue para a delegacia da área, com perícia, apreensão da arma e continuidade das diligências.

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