Um morador foi baleado após briga com vigilante em condomínio de São José dos Campos. Em análise inicial, a Polícia Civil apontou hipótese de legítima defesa ao decidir não prender em flagrante o segurança envolvido no caso.

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Segundo o boletim registrado na Central de Polícia Judiciária, a ocorrência aconteceu na noite de sexta-feira (17), no Condomínio Terra Nova, na Estrada Velha Rio-São Paulo, em Eugênio de Melo. A Polícia Militar foi chamada após relatos de disparos de arma de fogo e encontrou um homem caído no chão, com dois ferimentos provocados por tiros.