Um morador foi baleado após briga com vigilante em condomínio de São José dos Campos. Em análise inicial, a Polícia Civil apontou hipótese de legítima defesa ao decidir não prender em flagrante o segurança envolvido no caso.
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Segundo o boletim registrado na Central de Polícia Judiciária, a ocorrência aconteceu na noite de sexta-feira (17), no Condomínio Terra Nova, na Estrada Velha Rio-São Paulo, em Eugênio de Melo. A Polícia Militar foi chamada após relatos de disparos de arma de fogo e encontrou um homem caído no chão, com dois ferimentos provocados por tiros.
De acordo com a versão registrada pela polícia, o morador, de 24 anos, dirigia em alta velocidade pelas vias internas do condomínio e chegou a danificar uma placa de sinalização.
Depois de ser advertido pelo vigilante, de 36 anos, ele teria guardado o veículo, voltado correndo e partido para a agressão física. Durante a luta corporal, o vigilante sacou a arma e efetuou cerca de três disparos, dois deles acertando no morador.
O boletim de ocorrência mostra que a Polícia Civil não encerrou o caso como fato consumado e definitivo. A delegacia optou pela abertura de inquérito para individualizar condutas e aprofundar a apuração, inclusive com perícia no local e análise das imagens das câmeras de segurança do condomínio.
Avaliação do delegado
Na avaliação inicial do delegado, as imagens entregues à polícia indicam que o morador foi em direção ao vigilante para agredi-lo. O registro afirma ainda que o primeiro tiro atingiu as pernas do morador, mas que ele teria continuado a agressão, o que levou aos outros disparos.
Por isso, o delegado reconheceu, nessa etapa preliminar, a presença de legítima defesa própria e decidiu não lavrar auto de prisão em flagrante contra o vigilante. A arma usada por ele, um revólver calibre 38, e seis munições foram apreendidas.
O morador baleado não prestou depoimento porque estava hospitalizado até o momento do registro. Já o vigilante foi ouvido, e a polícia destacou que ele não tinha antecedentes que desabonassem sua conduta nos sistemas consultados.
O boletim menciona ainda que o morador já possuía vários registros de ocorrência no condomínio onde vive com os pais. Mesmo assim, a Polícia Civil deixou claro que a investigação continua aberta e que outras infrações penais ainda podem ser analisadas a partir das provas reunidas.
Neste momento, o caso segue para a delegacia da área, com perícia, apreensão da arma e continuidade das diligências.