O leilão de uma área com equipamentos do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Tecelagem Parahyba, na região norte de São José dos Campos, recebeu apenas um lance nesta sexta-feira (17), data marcada para a venda pública.

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A área tem um total de 521 mil metros quadrados e o lance inicial era de R$ 195 milhões. Apenas um candidato a comprador fez oferta de R$ 99,99 milhões pela área, valor que subiu para R$ 109,74 milhões com comissão e outros pagamentos. Mesmo assim, o valor é R$ 85 milhões a menos do lance inicial.