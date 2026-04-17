Trabalhadores da GM (General Motors) em São José dos Campos aprovaram aviso de greve nesta sexta-feira (17). O motivo é o impasse na PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de 2026.
Caso aprovada, a paralisação vai comprometer a produção dos modelos S10 e Trailblazer nos próximos dias.
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Os motivos do conflito
Os metalúrgicos se mobilizam contra a tentativa da empresa de alterar os termos do acordo fechado no ano passado, o que implicaria na redução do valor pré-estabelecido de R$ 20.780.
O principal problema é a inclusão de metas de absenteísmo (faltas) consideradas inatingíveis pelos trabalhadores. Essa mudança pode representar uma redução de aproximadamente R$ 2 mil no valor final a ser recebido por cada metalúrgico.
A GM planeja fabricar 51 mil veículos este ano, volume superior ao ano anterior, o que, para os trabalhadores, justifica a manutenção do pagamento integral.
Próximos passos
O aviso de greve é um instrumento legal que antecede a paralisação. O Sindicato afirma que só haverá recuo se a GM cumprir o acordo original. "Vamos à greve, se for preciso", declarou o secretário-geral da entidade, Renato Almeida.
A montadora ainda não se manifestou sobre a decisão da assembleia.