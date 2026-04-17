Trabalhadores da GM (General Motors) em São José dos Campos aprovaram aviso de greve nesta sexta-feira (17). O motivo é o impasse na PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de 2026.

Caso aprovada, a paralisação vai comprometer a produção dos modelos S10 e Trailblazer nos próximos dias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os motivos do conflito