18 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PARALISAÇÃO

AGORA: Trabalhadores da GM aprovam aviso de greve em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/ Sindmetalsjc
Trabalhadores da GM em assembleia
Trabalhadores da GM em assembleia

Trabalhadores da GM (General Motors) em São José dos Campos aprovaram aviso de greve nesta sexta-feira (17). O motivo é o impasse na PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de 2026.

Caso aprovada, a paralisação vai comprometer a produção dos modelos S10 e Trailblazer nos próximos dias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os motivos do conflito

Os metalúrgicos se mobilizam contra a tentativa da empresa de alterar os termos do acordo fechado no ano passado, o que implicaria na redução do valor pré-estabelecido de R$ 20.780.

O principal problema é a inclusão de metas de absenteísmo (faltas) consideradas inatingíveis pelos trabalhadores. Essa mudança pode representar uma redução de aproximadamente R$ 2 mil no valor final a ser recebido por cada metalúrgico.

A GM planeja fabricar 51 mil veículos este ano, volume superior ao ano anterior, o que, para os trabalhadores, justifica a manutenção do pagamento integral.

Próximos passos

O aviso de greve é um instrumento legal que antecede a paralisação. O Sindicato afirma que só haverá recuo se a GM cumprir o acordo original. "Vamos à greve, se for preciso", declarou o secretário-geral da entidade, Renato Almeida.

A montadora ainda não se manifestou sobre a decisão da assembleia.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários