O corpo de um jovem de 21 anos, que estava desaparecido, foi encontrado na tarde desta terça-feira (15) em um córrego às margens da Rodovia Amador Bueno da Veiga, nas proximidades do Presídio Feminino de Tremembé, no Vale do Paraíba. O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver.

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A vítima foi identificada como Luther Barbosa Monteiro da Silva. O reconhecimento foi feito pela mãe, que compareceu ao plantão policial e confirmou a identidade por meio de características físicas e tatuagens.