O corpo de um jovem de 21 anos, que estava desaparecido, foi encontrado na tarde desta terça-feira (15) em um córrego às margens da Rodovia Amador Bueno da Veiga, nas proximidades do Presídio Feminino de Tremembé, no Vale do Paraíba. O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A vítima foi identificada como Luther Barbosa Monteiro da Silva. O reconhecimento foi feito pela mãe, que compareceu ao plantão policial e confirmou a identidade por meio de características físicas e tatuagens.
Segundo o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado após a informação de que havia um corpo no córrego. A Polícia Militar do Estado de São Paulo também atendeu à ocorrência e permaneceu no local até a chegada da perícia técnica.
Corpo foi encontrado em córrego
O encontro do corpo ocorreu por volta das 17h25, mobilizando equipes de resgate e investigação. A área fica próxima à unidade prisional de Tremembé, conhecida por abrigar detentas de grande repercussão.
Até o momento, a causa da morte não foi esclarecida, e não há confirmação oficial sobre sinais de violência.
Polícia investiga a morte de Luther
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba e será investigado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, que aguarda os resultados dos exames periciais para avançar nas apurações.
Por se tratar de morte suspeita, diligências devem ser realizadas nos próximos dias, incluindo análise do laudo necroscópico e possíveis oitivas de testemunhas.