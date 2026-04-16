A mãe de um jovem de 21 anos identificou o corpo do filho por meio de tatuagens após ele ser encontrado morto em um córrego no Vale do Paraíba. O caso foi registrado como morte suspeita e está sob investigação.
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O corpo de Luther Barbosa Monteiro da Silva foi localizado na tarde desta terça-feira (15), às margens da Rodovia Amador Bueno da Veiga, em Pindamonhangaba, nas proximidades do Presídio Feminino de Tremembé.
De acordo com o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado após a denúncia de que havia um corpo em um córrego na região. A Polícia Militar do Estado de São Paulo também esteve no local e isolou a área até a chegada da perícia técnica.
O reconhecimento da vítima foi feito pela mãe no plantão policial, com base em características físicas e tatuagens, confirmando a identidade do jovem.
Corpo de jovem foi encontrado em córrego
A ocorrência foi registrada por volta das 17h25 e mobilizou equipes de resgate e segurança. Até o momento, a causa da morte não foi esclarecida, e não há confirmação oficial sobre sinais de violência.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba e será investigado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, que aguarda os resultados dos exames periciais para avançar nas apurações.
Por se tratar de morte suspeita, diligências devem ser realizadas, incluindo análise do laudo necroscópico e possíveis oitivas de testemunhas.