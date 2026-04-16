A mãe de um jovem de 21 anos identificou o corpo do filho por meio de tatuagens após ele ser encontrado morto em um córrego no Vale do Paraíba. O caso foi registrado como morte suspeita e está sob investigação.

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O corpo de Luther Barbosa Monteiro da Silva foi localizado na tarde desta terça-feira (15), às margens da Rodovia Amador Bueno da Veiga, em Pindamonhangaba, nas proximidades do Presídio Feminino de Tremembé.