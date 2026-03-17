A Justiça Federal determinou, em caráter liminar (provisório), que a Prefeitura de São José dos Campos se abstenha de promover a desvinculação de 30% sobre as receitas oriundas de doações de Imposto de Renda destinadas ao Fundo Municipal do Idoso e ao Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.

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A decisão foi tomada em uma ação em que o MPF (Ministério Público Federal) contesta dois decretos editados pelo prefeito Anderson Farias (PSD), em janeiro de 2023 e janeiro de 2024, que permitiram essa desvinculação. Para o MPF, os decretos violaram normas constitucionais e legais que determinam a destinação específica desses recursos.