A Volkswagen do Brasil comemorou nesta quinta-feira (16) a produção do SUV Tera de número 100 mil, em menos de 1 ano – lançamento oficial do veículo ocorreu no final de maio de 2025. O carro é feito com exclusividade na fábrica de Taubaté.
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Vilque Rojas, diretor da fábrica da Volkswagen de Taubaté, disse que a marca alcançada pela unidade torna-se referência de produtividade para a montadora em todo o mundo, e não apenas no Brasil.
“Para nós e para o mundo ele já é um sucesso reconhecido”, afirmou. “Tanto para a montadora, como a fábrica aqui, a região nossa, como para o grupo Volkswagen, é motivo de orgulho. É um reconhecimento de sucesso”.
Atualmente produzindo o Tera e o Polo, a fábrica de Taubaté aumentou a produção de 720 carros por dia em 2024 para 820 carros por dia em 2025 e 2026.
O Tera faz parte do pacote de R$ 20 bilhões que a Volkswagen está investindo na região América do Sul para o lançamento de 21 novos veículos. Desse total, R$ 16 bilhões e 17 veículos são exclusividade do Brasil, que já conta com nove lançamentos.
Leia a seguir a entrevista que Vilque Rojas concedeu a OVALE
Como você avalia a marca de 100 mil unidades do Tera produzidas em Taubaté em menos de 1 ano?
É um motivo de orgulho. A marca de 100 mil é para poucos, é para carros de sucesso. Nós estamos falando de um lançamento há menos de 1 ano, mais de 100 mil carros vendidos. Um carro que em 50 minutos vendeu nada mais, nada menos do que 12 mil unidades na avant-première de lançamento. É a SUV mais vendida do Brasil. Então, para nós, esse momento é muito gratificante, é um momento de orgulho. Além disso, com o impacto na região de Taubaté, as exportações em Taubaté superaram 2018 e isso graças ao sucesso do nosso Tera, o sucesso da Volkswagen e o sucesso de Taubaté.
Como essa marca é percebida no contexto da Volkswagen no mundo?
Para nós e para o mundo, ele já é um sucesso reconhecido. Poucos carros que eu conheço na minha carreira atingiram um grau de crescimento, uma maturidade, uma aceitação no mercado e uma conquista dessa participação, saindo um carro onde você lança e o carro passa a ser a SUV mais vendida, diante de várias opções que a gente tem. Então, tanto para a montadora, como a fábrica aqui, a região nossa, como para o grupo Volkswagen, é motivo de orgulho. É um reconhecimento de sucesso.
O que foi preciso ser feito aqui na fábrica de Taubaté, como investimento, mudança de equipamento, contratação de pessoas, para fazer o Tera?
A gente teve a primeira contratação de pessoas, acho que a gente recebeu 260 pessoas aqui em Taubaté, dentro da fábrica. Isso tem um impacto. Mais de 2.600 contratações indiretas da cadeia de suprimentos. Então, nós estamos falando para a região de 2.800 pessoas. Acho que o principal de tudo são as pessoas. Porque esse é o cerne da Volkswagen: preparar as pessoas, as pessoas como base.
E a gente tem toda a cadeia. Desde a estamparia com a aquisição de novas ferramentas, praticamente dobrou o número de ferramentas na área de estamparia, para atender a produção do Tera. Na parte de armação, 48% a mais de incremento em tecnologia, novos robôs, novos sistemas, novos processos, a pintura com uma nova linha para pintura do teto preto, bitone. A montagem final, com ampliação dessa capacidade e mais modernização dos sistemas de transferência. Toda a parte de qualidade também.
Então, várias modificações, várias implementações foram feitas para a gente garantir não só a produção do Tera, mas a produção com a qualidade que a Volkswagen exige.