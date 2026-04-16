A Volkswagen do Brasil comemorou nesta quinta-feira (16) a produção do SUV Tera de número 100 mil, em menos de 1 ano – lançamento oficial do veículo ocorreu no final de maio de 2025. O carro é feito com exclusividade na fábrica de Taubaté.

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Vilque Rojas, diretor da fábrica da Volkswagen de Taubaté, disse que a marca alcançada pela unidade torna-se referência de produtividade para a montadora em todo o mundo, e não apenas no Brasil.