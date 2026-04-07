O climatologista brasileiro Carlos Nobre, 75 anos, foi nomeado pelo papa Leão 14 um de seus 11 conselheiros. Ex-diretor do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), em São José dos Campos, Nobre é referência internacional sobre os efeitos das mudanças climáticas na Amazônia.

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O cientista fará parte do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, um departamento da Cúria responsável por promover a dignidade humana, justiça, paz, direitos humanos e o cuidado com a criação (ecologia) sob a autoridade do papa.