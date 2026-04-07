O climatologista brasileiro Carlos Nobre, 75 anos, foi nomeado pelo papa Leão 14 um de seus 11 conselheiros. Ex-diretor do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), em São José dos Campos, Nobre é referência internacional sobre os efeitos das mudanças climáticas na Amazônia.
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O cientista fará parte do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, um departamento da Cúria responsável por promover a dignidade humana, justiça, paz, direitos humanos e o cuidado com a criação (ecologia) sob a autoridade do papa.
Entre as tarefas do órgão está “promover a pessoa humana e sua dignidade, dada por Deus, os direitos humanos, a saúde, a justiça e a paz".
Também estão no seu escopo "questões relacionadas à economia e ao trabalho, ao cuidado da criação e da terra como 'lar comum', às migrações e às emergências humanitárias", além de aprofundar e disseminar a doutrina social da Igreja sobre o desenvolvimento humano integral.
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Carreira
Nobre tem uma vida e carreira dedicadas aos estudos do aquecimento global. Ele participou da COP30 no ano passado, em Belém. Na ocasião, fez o alerta sobre o risco de novas epidemias e pandemias.
"Se continuarmos a perturbar a natureza desse jeito, vamos ver mais epidemias e pandemias. No ano passado, a região da Amazônia já viu epidemias da febre mayaro e da febre oropouche", disse ele em entrevista ao Estadão/Broadcast.
Vale do Paraíba
Carlos Nobre construiu grande parte da carreira no Inpe e também foi diretor do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), ambos órgãos federais com sede em São José dos Campos.
Para ele, todos os biomas brasileiros estão severamente ameaçados e alguns deles, como o Pantanal, podem até mesmo deixar de existir em algumas décadas.
Além disso, Nobre ele é o primeiro brasileiro a integrar o grupo Planetary Guardians (ou Guardiões do Planeta), que reúne pesquisadores para estudar a catástrofe ambiental.
Confira a lista de pessoas nomeadas para compor o Dicastério:
Carlos A. Nobre, Pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, Brasil
Rogelio Cabrera López (Arcebispo Metropolitano de Monterrey, México)
Fulgence Muteba Mugalu (Arcebispo Metropolitano de Lubumbashi, República Democrática do Congo)
Lizardo Estrada Herrera (Bispo Auxiliar e Vigário Geral da Arquidiocese Metropolitana de Cuzco, Peru)
Daniel Gerard Groody (Vice-Reitor e Decano Associado para Educação de Pós-Graduação da Universidade de Notre Dame – EUA)
Rampeoane Hlobo (Diretor da Rede Jesuíta de Justiça e Ecologia, em Nairobi, Quênia)
Linah Siabana (Psicóloga)
Meghan J. Clark (Vice-Reitora do Departamento de Teologia e Estudos Religiosos da Universidade de St. John's, Nova York – EUA)
Dylan Mason Corbett (Diretor Executivo do Hope Border Institute, em El Paso – EUA)
Léocadie Wabo Lushombo, I.T. (Professora de Ética Teológica na Escola Jesuíta de Teologia da Universidade de Santa Clara, Berkeley – EUA)
Christine Nathan (Presidente da Comissão Católica Internacional de Migração, em Genebra - Suíça
* Com informações da Folha de S.Paulo e da Agência Brasil