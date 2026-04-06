O casal Ederson Gonzaga Vono, 47 anos, e Silvia Regina de Toledo Vono, 52 anos, morreu em um grave acidente na rodovia Presidente Dutra, em Aparecida, na manhã de domingo (5). Eles foram esmagados e atropelados por uma carreta após tentar ultrapassar o veículo no km 72 da rodovia, no sentido São Paulo. O casal morreu no local.
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De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a motocicleta do casal tentou ultrapassar a carreta pela lateral esquerda e acabou esmagada entre o muro que separa a pista e o veículo. O motorista do caminhão, de 53 anos, permaneceu no local até a chegada da polícia. Ele é investigado pelo acidente, que aconteceu por volta de 10h40.
Quando equipes da concessionária RioSP chegaram ao local, já havia a confirmação da batida entre a carreta e a motocicleta, além do atropelamento dos dois ocupantes da moto. As mortes foram constatadas ainda na pista.
De acordo com perfil nas redes sociais, Ederson e Silvia moravam em Campinas e eram ligados a um motoclube. Eles deixam um casal de filhos adultos. O boletim de ocorrência aponta que o casal estava em uma moto JTA/Suzuki Bandit 650S, modelo 2010, registrada em Campinas.
Atendimento ao acidente
Para atendimento da ocorrência, duas faixas da rodovia — a da esquerda e a central — foram interditadas, e o tráfego passou a fluir apenas pela faixa da direita. Inicialmente, o congestionamento chegou a cerca de cinco quilômetros.
Com o avanço da ocorrência, a lentidão aumentou para aproximadamente 7 quilômetros e, por volta das 13h59, já alcançava quase 10 quilômetros no sentido São Paulo, impactando motoristas que trafegavam pela região durante toda a manhã e início da tarde.
A concessionária informou que a perícia foi acionada e chegou ao local por volta das 12h15. As equipes atuaram na preservação da área, sinalização da via e apoio às autoridades, além da preparação para retirada dos veículos envolvidos.