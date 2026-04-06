06 de abril de 2026
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TRAGÉDIA NA DUTRA

Adeus, Ederson e Silvia: casal morre esmagado por carreta no Vale

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Redes Sociais
Casal morreu após grave acidente na Via Dutra, em Aparecida
Casal morreu após grave acidente na Via Dutra, em Aparecida

O casal Ederson Gonzaga Vono, 47 anos, e Silvia Regina de Toledo Vono, 52 anos, morreu em um grave acidente na rodovia Presidente Dutra, em Aparecida, na manhã de domingo (5). Eles foram esmagados e atropelados por uma carreta após tentar ultrapassar o veículo no km 72 da rodovia, no sentido São Paulo. O casal morreu no local.

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De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a motocicleta do casal tentou ultrapassar a carreta pela lateral esquerda e acabou esmagada entre o muro que separa a pista e o veículo. O motorista do caminhão, de 53 anos, permaneceu no local até a chegada da polícia. Ele é investigado pelo acidente, que aconteceu por volta de 10h40.

Quando equipes da concessionária RioSP chegaram ao local, já havia a confirmação da batida entre a carreta e a motocicleta, além do atropelamento dos dois ocupantes da moto. As mortes foram constatadas ainda na pista.

De acordo com perfil nas redes sociais, Ederson e Silvia moravam em Campinas e eram ligados a um motoclube. Eles deixam um casal de filhos adultos. O boletim de ocorrência aponta que o casal estava em uma moto JTA/Suzuki Bandit 650S, modelo 2010, registrada em Campinas.

Atendimento ao acidente

Para atendimento da ocorrência, duas faixas da rodovia — a da esquerda e a central — foram interditadas, e o tráfego passou a fluir apenas pela faixa da direita. Inicialmente, o congestionamento chegou a cerca de cinco quilômetros.

Com o avanço da ocorrência, a lentidão aumentou para aproximadamente 7 quilômetros e, por volta das 13h59, já alcançava quase 10 quilômetros no sentido São Paulo, impactando motoristas que trafegavam pela região durante toda a manhã e início da tarde.

A concessionária informou que a perícia foi acionada e chegou ao local por volta das 12h15. As equipes atuaram na preservação da área, sinalização da via e apoio às autoridades, além da preparação para retirada dos veículos envolvidos.

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