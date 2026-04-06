O casal Ederson Gonzaga Vono, 47 anos, e Silvia Regina de Toledo Vono, 52 anos, morreu em um grave acidente na rodovia Presidente Dutra, em Aparecida, na manhã de domingo (5). Eles foram esmagados e atropelados por uma carreta após tentar ultrapassar o veículo no km 72 da rodovia, no sentido São Paulo. O casal morreu no local.

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De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a motocicleta do casal tentou ultrapassar a carreta pela lateral esquerda e acabou esmagada entre o muro que separa a pista e o veículo. O motorista do caminhão, de 53 anos, permaneceu no local até a chegada da polícia. Ele é investigado pelo acidente, que aconteceu por volta de 10h40.