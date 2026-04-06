Uma idosa de 75 anos morreu após ser atropelada pelo próprio marido durante uma manobra de estacionamento em um condomínio residencial em Ubatuba, no Litoral Norte.
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De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado na manhã deste sábado (4), na Rua Sabiá, no bairro Recanto da Lagoinha.
A vítima foi identificada como Edileusa Lucas Vilaça de Medeiros. Segundo o relato do condutor, Demóstenes Alvim de Medeiros, o casal havia acabado de chegar em casa quando ele iniciou a manobra para estacionar o veículo na garagem, que possui inclinação.
Perdeu o controle durante manobra
Ainda conforme o registro policial, a vítima desceu do carro e se posicionou na parte traseira do veículo para retirar compras. Nesse momento, o motorista perdeu o controle do automóvel, que acabou retrocedendo e atingindo a mulher.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O local foi preservado para perícia do Instituto de Criminalística, e o caso será investigado por meio de inquérito policial.
Teste do bafômetro e investigação
O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool (0,00 mg/L).
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar.
Segundo a autoridade policial, o condutor permaneceu no local, prestou socorro e colaborou com as equipes, o que afasta, neste momento, a prisão em flagrante, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.