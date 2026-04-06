Uma idosa de 75 anos morreu após ser atropelada pelo próprio marido durante uma manobra de estacionamento em um condomínio residencial em Ubatuba, no Litoral Norte.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado na manhã deste sábado (4), na Rua Sabiá, no bairro Recanto da Lagoinha.