A Prefeitura de São José dos Campos concluiu, neste domingo (5), a Operação Páscoa com destaque para as ações de combate à perturbação do sossego público durante o feriado prolongado.

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Desde a última quinta-feira (2), as equipes intensificaram a fiscalização em pontos com histórico de aglomerações e ocorrências de barulho. Ao todo, foram realizadas cinco ações específicas para dispersão de fluxos que causavam perturbação, contribuindo para a ordem pública em diferentes regiões da cidade.