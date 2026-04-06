A Prefeitura de São José dos Campos concluiu, neste domingo (5), a Operação Páscoa com destaque para as ações de combate à perturbação do sossego público durante o feriado prolongado.
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Desde a última quinta-feira (2), as equipes intensificaram a fiscalização em pontos com histórico de aglomerações e ocorrências de barulho. Ao todo, foram realizadas cinco ações específicas para dispersão de fluxos que causavam perturbação, contribuindo para a ordem pública em diferentes regiões da cidade.
Além disso, 43 ocorrências foram atendidas, sendo a maioria relacionada ao excesso de ruído. Segundo a prefeitura, os casos foram resolvidos com a presença das equipes de fiscalização, sem necessidade de autuações na maior parte das situações.
As ações contaram com atuação conjunta da Guarda Civil Municipal, agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana, Polícia Militar e outros órgãos de segurança. Foram realizados bloqueios e operações integradas, especialmente em vias com maior incidência de denúncias de perturbação do sossego.
O CSI (Centro de Segurança e Inteligência) teve papel estratégico, com monitoramento em tempo real que auxiliou as equipes em campo nas ações preventivas e repressivas.
Paralelamente, equipes do Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana fiscalizaram 48 estabelecimentos comerciais em todas as regiões da cidade, com foco na orientação e prevenção de irregularidades. Um bar foi notificado no Jardim Satélite, na região sul, e um ambulante sem licença foi autuado no distrito de Eugênio de Melo, na região leste.
Durante a operação, a Guarda Civil Municipal também abordou 81 pessoas e 24 veículos, com 10 recolhimentos por irregularidades. Oito pessoas foram presas por crimes como tráfico de drogas, furto e receptação, incluindo um procurado pela Justiça. Todos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária.
As equipes ainda apreenderam entorpecentes, entre eles 254 porções de crack, 63 de maconha, 35 de haxixe e 151 pinos de cocaína, além de um celular e R$ 407,25.
Segundo a prefeitura, o trabalho integrado das forças de segurança ampliou o alcance das fiscalizações e garantiu maior efetividade nas ações, especialmente no combate à perturbação do sossego durante o feriado.