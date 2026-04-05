06 de abril de 2026
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RANCHO INCENDIADO

URGENTE: Corpo carbonizado é achado após incêndio em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Jesse Nascimento

Um corpo carbonizado foi encontrado na tarde deste domingo (5) dentro de um rancho destruído por incêndio em uma propriedade localizada na Estrada do Mangalô, em Taubaté.

O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver, e segue sob investigação para esclarecer a identidade da vítima e as causas do fogo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um chamado de incêndio em residência e chegou ao local às 16h28.

Nos fundos do terreno, os agentes encontraram um rancho completamente destruído pelas chamas. Dentro da estrutura, havia um corpo já carbonizado.

Polícia investiga quem é a vítima do incêndio 

Quando os policiais chegaram, o incêndio já estava extinto. A ocorrência foi formalizada no plantão policial às 19h35. Até o momento, não houve prisão em flagrante, e a identidade da vítima não foi confirmada.

Uma mulher de 53 anos, moradora da propriedade, relatou à polícia que o corpo pode ser de seu irmão, que vivia no rancho atingido.

Homem vivia no rancho e tinha problemas 

Segundo ela, o homem enfrentava problemas com alcoolismo e, em outras ocasiões, teria ameaçado atear fogo no imóvel.

Apesar do relato, a autoridade policial não confirmou a identidade da vítima, já que o estado do corpo impossibilitou o reconhecimento imediato. A Polícia Civil deve conduzir a investigação e aguarda laudos periciais para avançar no caso.

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