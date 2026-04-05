Um corpo carbonizado foi encontrado na tarde deste domingo (5) dentro de um rancho destruído por incêndio em uma propriedade localizada na Estrada do Mangalô, em Taubaté.



O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver, e segue sob investigação para esclarecer a identidade da vítima e as causas do fogo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um chamado de incêndio em residência e chegou ao local às 16h28.

