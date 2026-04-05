Um corpo carbonizado foi encontrado na tarde deste domingo (5) dentro de um rancho destruído por incêndio em uma propriedade localizada na Estrada do Mangalô, em Taubaté.
O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver, e segue sob investigação para esclarecer a identidade da vítima e as causas do fogo.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um chamado de incêndio em residência e chegou ao local às 16h28.
Nos fundos do terreno, os agentes encontraram um rancho completamente destruído pelas chamas. Dentro da estrutura, havia um corpo já carbonizado.
Polícia investiga quem é a vítima do incêndio
Quando os policiais chegaram, o incêndio já estava extinto. A ocorrência foi formalizada no plantão policial às 19h35. Até o momento, não houve prisão em flagrante, e a identidade da vítima não foi confirmada.
Uma mulher de 53 anos, moradora da propriedade, relatou à polícia que o corpo pode ser de seu irmão, que vivia no rancho atingido.
Homem vivia no rancho e tinha problemas
Segundo ela, o homem enfrentava problemas com alcoolismo e, em outras ocasiões, teria ameaçado atear fogo no imóvel.
Apesar do relato, a autoridade policial não confirmou a identidade da vítima, já que o estado do corpo impossibilitou o reconhecimento imediato. A Polícia Civil deve conduzir a investigação e aguarda laudos periciais para avançar no caso.