Ônibus

A Prefeitura de Taubaté analisa um pedido da concessionária ABC Transportes para reajustar a tarifa do transporte público. Não há previsão de quando a decisão será tomada.

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Reajuste

Segundo a Prefeitura, o pedido de reajuste foi protocolado pela empresa no dia 22 de janeiro. "O processo administrativo mencionado encontra-se, no momento, em fase de instrução e análise técnica, não tendo sido concluída a apuração dos dados, tampouco realizada a validação final das informações e cálculos apresentados pela empresa concessionária".