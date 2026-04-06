Ônibus
A Prefeitura de Taubaté analisa um pedido da concessionária ABC Transportes para reajustar a tarifa do transporte público. Não há previsão de quando a decisão será tomada.
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Reajuste
Segundo a Prefeitura, o pedido de reajuste foi protocolado pela empresa no dia 22 de janeiro. "O processo administrativo mencionado encontra-se, no momento, em fase de instrução e análise técnica, não tendo sido concluída a apuração dos dados, tampouco realizada a validação final das informações e cálculos apresentados pela empresa concessionária".
Valores
Via LAI (Lei de Acesso à Informação), a coluna solicitou acesso ao pedido protocolado pela ABC, que teria os valores solicitados pela concessionária, mas a Prefeitura afirmou que irá disponibilizar o documento somente após tomar a decisão sobre o reajuste.
Tarifa
O último reajuste da tarifa do transporte público de Taubaté ocorreu em março de 2022. Desde então, a custo é de R$ 4,70 para quem paga em dinheiro e vale-transporte, e de R$ 4,50 para bilhete eletrônico.
Subsídio
Embora a tarifa esteja congelada há quatro anos, a Prefeitura vem aumentando o subsídio repassado à ABC nos últimos anos. Em 2021, por exemplo, os repasses eram de R$ 6,6 milhões por ano. Agora, já estão em R$ 37 milhões a cada 12 meses.