A Prefeitura de São José dos Campos confirmou o local onde será implantado o novo PEV (Ponto de Entrega Voluntária) que substituirá a unidade do Campo dos Alemães, na zona sul da cidade. O equipamento será construído na confluência das ruas Galdencio Martins Neto e dos Sindicalistas, em uma área de cerca de 1.500 m².

Conforme revelou OVALE, os moradores sofrem com o atual PEV, na avenida dos Evangélicos, que se transformou em um ponto de acúmulo de lixo, descarte irregular e consumo de drogas por pessoas em situação de rua.

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