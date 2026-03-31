A Prefeitura de São José dos Campos confirmou o local onde será implantado o novo PEV (Ponto de Entrega Voluntária) que substituirá a unidade do Campo dos Alemães, na zona sul da cidade. O equipamento será construído na confluência das ruas Galdencio Martins Neto e dos Sindicalistas, em uma área de cerca de 1.500 m².
Conforme revelou OVALE, os moradores sofrem com o atual PEV, na avenida dos Evangélicos, que se transformou em um ponto de acúmulo de lixo, descarte irregular e consumo de drogas por pessoas em situação de rua.
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A nova estrutura faz parte de um modelo considerado mais moderno pela administração municipal, com sistema construtivo modular voltado à organização do espaço, agilidade na implantação e melhor gestão dos resíduos.
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Novo modelo promete mais eficiência
Segundo a Prefeitura, o novo PEV foi projetado para otimizar o recebimento, a triagem e a destinação dos resíduos. O sistema modular permitirá maior padronização, além de facilitar futuras ampliações conforme a demanda.
A proposta também inclui fluxos internos mais organizados e seguros, além de redução no tempo de construção da unidade.
Sustentabilidade e descarte correto
A administração afirma que o novo espaço seguirá diretrizes de sustentabilidade, com separação de materiais por tipo e encaminhamento para reciclagem, reaproveitamento ou tratamento específico.
A medida busca reduzir o volume de resíduos enviados a aterros sanitários e minimizar impactos ambientais, além de combater o descarte irregular em vias públicas. O projeto também prevê ações de educação ambiental, com orientação à população sobre a forma correta de descarte.
Problemas no local atual motivaram mudança
O fechamento do PEV do Campo dos Alemães foi motivado por problemas recorrentes relatados por moradores. Entre as queixas estão sujeira, descarte fora do padrão e sensação de insegurança na região.
“Esse lugar está muito sujo, parece abandonado”, relatou um morador. Outro afirmou que a situação envolve conflitos e uso de drogas no entorno. “Tem pessoas alteradas e, às vezes, há brigas”, disse.
Há também preocupação de que apenas a mudança de endereço não resolva os problemas. “Se tirar o PEV e deixar como está, o lixo vai continuar”, avaliou outro residente.
Cidade tem 15 pontos de descarte
Atualmente, São José conta com 15 PEVs distribuídos em todas as regiões, incluindo os distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier. O serviço é gratuito e permite o descarte de até 1 metro cúbico de resíduos por entrega.
A Prefeitura reforça que o uso correto desses espaços é fundamental para o funcionamento do sistema e para a preservação urbana.