Moradores do bairro Campo dos Alemães denunciam o descarte irregular de lixo, o aumento de pessoas em situação de rua e o acúmulo de inservíveis no entorno do PEV (Ponto de Entrega Voluntária), localizado entre a rua Benedita Henrique e a Avenida dos Evangélicos.

Limpeza

A limpeza é feita com regularidade pelas equipes da prefeitura, porém, pouco tempo após a retirada dos resíduos, o local já apresenta novos focos de sujeira e desordem.