Moradores do bairro Campo dos Alemães denunciam o descarte irregular de lixo, o aumento de pessoas em situação de rua e o acúmulo de inservíveis no entorno do PEV (Ponto de Entrega Voluntária), localizado entre a rua Benedita Henrique e a Avenida dos Evangélicos.
Limpeza
A limpeza é feita com regularidade pelas equipes da prefeitura, porém, pouco tempo após a retirada dos resíduos, o local já apresenta novos focos de sujeira e desordem.
Imagens registradas na última terça-feira (24) comprovam que a manutenção paliativa não tem sido suficiente para conter a reincidência do problema, agravado pelo consumo de entorpecentes na área.
Descarte irregular
A comunidade acredita que o descarte irregular é motivado pela limitação do volume de inservíveis permitido por pessoa no PEV. Para burlar essas normas, muitos usuários entregam os itens diretamente aos ocupantes do entorno, em vez de realizar o descarte correto nos coletores internos.
Reivindicações
Diante da situação de insegurança e falta de higiene, a comunidade reivindica a instalação de câmeras do CSI para identificar o descarte irregular e ações de fiscalização.
Além disso, pede iniciativas de acolhimento para as pessoas que ocupam as calçadas.
Posicionamento
OVALE entrou em contato com a Prefeitura de São José dos Campos para posicionamento e aguarda resposta.