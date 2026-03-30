A Prefeitura de São José dos Campos anunciou o encerramento das atividades do PEV (Ponto de Entrega Voluntária) no Campo dos Alemães.
O anúncio vem após reclamações de acúmulo de lixo, descarte irregular e do aumento da população vulnerável nas proximidades da instalação.
O PEV
De acordo com nota oficial ao OVALE, a localidade será "requalificada para oferecer um novo espaço à população da região e este PEV será implantado em outra área que já está sendo preparada". O texto também afirma que a limpeza diária é realizada no PEV, no entorno e na área do córrego Senhorinha.
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A cidade tem 15 PEVs distribuídos por todas as regiões, incluindo os distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier. Em todos eles, o descarte é gratuito, com limite de 1 m³ de resíduos por entrega, sendo essa a forma correta de destinação dos materiais.
Sobre as pessoas que vivem nas ruas da região, a administração afirma que ações de rondas sociais são realizadas diariamente com oferta de atendimento humanizado.
Confira a nota da Prefeitura na íntegra:
A Prefeitura de São José dos Campos informa que realiza ações diárias com rondas sociais e oferecimento de atendimento humanizado aos moradores em situação de rua e também limpeza do PEV (Ponto de Entrega Voluntária) de resíduos do Campo dos Alemães e do seu entorno, tanto na lateral quanto na frente, na área do córrego Senhorinha.
Também informamos que este PEV será fechado, a exemplo do que já foi feito com o PEV do Residencial União, também na região sul, que na ocasião enfrentava os mesmos problemas.
A área onde hoje funciona o PEV do Campo dos Alemães será requalificada para oferecer um novo espaço para a população da região.
E este PEV será implantado em outra área que já está sendo preparada pela Prefeitura.
Descarte correto
São José possui 15 PEVs distribuídos por todas as regiões da cidade, incluindo os distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier.
O descarte nestes locais é gratuito, com limite de um metro cúbico de resíduos por entrega, e é a forma correta de destinação dos materiais.
Saiba mais: https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/manutencao-da-cidade/pevs-na-cidade/