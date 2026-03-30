De acordo com nota oficial ao OVALE , a localidade será "requalificada para oferecer um novo espaço à população da região e este PEV será implantado em outra área que já está sendo preparada". O texto também afirma que a limpeza diária é realizada no PEV, no entorno e na área do córrego Senhorinha.

A Prefeitura de São José dos Campos anunciou o encerramento das atividades do PEV (Ponto de Entrega Voluntária) no Campo dos Alemães.

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A cidade tem 15 PEVs distribuídos por todas as regiões, incluindo os distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier. Em todos eles, o descarte é gratuito, com limite de 1 m³ de resíduos por entrega, sendo essa a forma correta de destinação dos materiais.

Sobre as pessoas que vivem nas ruas da região, a administração afirma que ações de rondas sociais são realizadas diariamente com oferta de atendimento humanizado.