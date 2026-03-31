Moradores do Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos, relatam uma rotina de insegurança e degradação no entorno do PEV (Ponto de Entrega Voluntária), que será desativado pela Prefeitura após sucessivas reclamações, como revelou OVALE.
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De acordo com relatos, o local passou a concentrar usuários de drogas, com a formação de uma "cracolândia", além de episódios de conflito e acúmulo de lixo. “Tem homens e mulheres, sempre alterados. Às vezes brigam entre eles e chegam a ameaçar”, disse uma moradora à reportagem.
Outro relato aponta que o cenário se agravou com o descarte irregular de resíduos. “Esse lugar está uma sujeira, parece abandonado”, afirmou outro morador.
Há também preocupação de que o problema persista mesmo com o fechamento do ponto. “Se tirar o PEV e deixar os moradores de rua, não vai mudar nada. O lixo vai continuar”, disse outro residente.
A situação levou parte da população a classificar o espaço como uma “cracolândia”, devido à presença constante de usuários e à sensação de insegurança.
PEV será fechado após reclamações
A Prefeitura confirmou que o PEV será desativado após os problemas registrados no local. Segundo a administração, a área será requalificada para receber um novo espaço público, enquanto o serviço será transferido para outro endereço ainda em preparação.
O anúncio vem após reclamações de acúmulo de lixo, descarte irregular e do aumento da população vulnerável nas proximidades da instalação.
Em nota, o município informou que realiza limpeza diária no local, incluindo o entorno e a área do córrego Senhorinha, além de rondas sociais com atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade.
Apesar das ações, a gestão reconheceu que os problemas persistiram, o que motivou a decisão de encerrar as atividades no endereço atual.
Descarte irregular agravou cenário
Segundo a Prefeitura, o uso inadequado do PEV contribuiu para a deterioração do espaço. Moradores relatam que resíduos eram deixados fora das áreas apropriadas e acima do limite permitido, o que favoreceu o acúmulo de lixo.
A administração reforça que o descarte irregular compromete o funcionamento do serviço e gera impactos urbanos e ambientais.
Cidade tem 15 pontos de descarte
São José possui atualmente 15 PEVs distribuídos em todas as regiões, incluindo os distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier. O serviço é gratuito e permite o descarte de até 1 metro cúbico de resíduos por entrega.
A orientação é que a população utilize apenas os pontos regularizados para garantir a destinação correta dos materiais.