Moradores do Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos, relatam uma rotina de insegurança e degradação no entorno do PEV (Ponto de Entrega Voluntária), que será desativado pela Prefeitura após sucessivas reclamações, como revelou OVALE.

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De acordo com relatos, o local passou a concentrar usuários de drogas, com a formação de uma "cracolândia", além de episódios de conflito e acúmulo de lixo. “Tem homens e mulheres, sempre alterados. Às vezes brigam entre eles e chegam a ameaçar”, disse uma moradora à reportagem.